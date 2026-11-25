Im Kanton St. Gallen eskaliert der Streit um PFAS: Die Stadt fordert mehr Transparenz und Messungen, während der Kanton die Bodenproben stoppen will. Hier sind die Fakten.

Die Debatte um die Umweltgefahr Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen hat im Kanton St. Gallen eine neue Dimension erreicht. Die Stadtverwaltung St. Gallen hat am Dienstag einen entsprechenden Vorstoss eingereicht, um die Sicherheit der Bevölkerung zu erhöhen und die Datenlage zu verbessern. Dieses Anliegen stammt aus den Reihen der Sozialdemokratischen Partei (SP) und der Grünen im Stadtparlament und zielt darauf ab, die bestehenden Risiken durch chemische Belastungen im Boden offensiv anzugehen. Die Politik in der Stadtregion verlangt nun klare Antworten von der Exekutive, um die Gesundheit der Bevölkerung nicht weiter zu gefährden.

Transparenz und neue Messungen gefordert

Der Stadtrat wird durch diesen Vorstoss verpflichtet, offen zu legen, welche Untersuchungen zur PFAS-Belastung bisher auf dem Stadtgebiet durchgeführt wurden. Besonders kritisch ist der Befund, dass erhöhte Konzentrationen von PFAS bereits konkret nachgewiesen wurden. Diese Belastungen wurden nicht an abgelegenen Industriestandorten festgestellt, sondern auf Flächen, die heute als öffentliche Gartenanlagen genutzt werden. Dies wirft grundlegende Fragen zur Sicherheit der städtischen Grünflächen auf. Die Parteien befürchten, dass unbekannte Herde die Stadt weiter belasten könnten.

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Neben der Offenlegung der bestehenden Daten verlangt der Stadtrat zudem die Durchführung weiterer Messungen. Ziel ist es, systematisch landwirtschaftlich genutzte Böden und weitere Verdachtsflächen untersuchen zu lassen. Die Parteien betonen, dass eine vollständige Übersicht über belastete Standorte von höchstem öffentlichem Interesse ist. Nur so könne geplant werden, wie mit dem Boden umgegangen wird, ohne die Umwelt weiter zu schädigen oder die Bauwirtschaft unnötig zu behindern.

Kanton will Beprobungen stoppen

Gleichzeitig laufen im Kanton St. Gallen Bestrebungen, die bisherigen Untersuchungsreihen einzuschränken. Die bürgerlichen Fraktionen, bestehend aus der Freisinnig-Demokratischen Partei (FDP), der Mitte-EVP-Gruppierung und der Schweizerischen Volkspartei (SVP), fordern gemeinsam mit dem Bauernverband einen vorläufigen Stopp sowohl der Bodenbeprobungen als auch der Massnahmen bei festgestellten Überschreitungen. Diese Position steht im direkten Kontrast zu den Forderungen der Stadt St. Gallen. Die Abgeordneten argumentieren, dass die aktuellen Methoden zu viel Unruhe in der Bevölkerung stiften und die landwirtschaftlichen Betriebe ungerechtfertigt belasten.

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Die Gegner der weiteren Untersuchungen sehen in den aktuellen Verfahren keine gerechtfertigte Grundlage für weitere Eingriffe. Sie betonen die Notwendigkeit, die Planungssicherheit für die Landwirtschaft und die Bautätigkeit zu wahren. Der Konflikt zwischen den politischen Kräften im Kanton spiegelt wider, wie unterschiedlich die Bewertung der Risiken und die angestrebten Lösungswege ausfallen. Während die Stadt nach mehr Daten verlangt, sieht der Kanton die bestehenden Maßnahmen als ausreichend an.

Ursachen liegen Jahrzehnte zurück

Zwei Hauptquellen gelten als Verursacher der weitverbreiteten PFAS-Rückstände in der Region. Die erste Quelle ist Löschschaum, der von Feuerwehren über viele Jahrzehnte hinweg eingesetzt wurde. Ein bekanntes Beispiel für diese Belastung ist der Baugrund für das neue Regionalgefängnis in Altstätten, wo die Auswirkungen dieses historischen Gebrauchs deutlich zutage treten. Diese Art der Kontaminierung ist oft punktuell, aber stark ausgeprägt und betrifft speziell Infrastrukturprojekte.

Die zweite, flächendeckendere Quelle ist Klärschlamm, der lange Zeit in der Landwirtschaft als Dünger verwendet wurde. Der Abwasserverband Altenrhein spielte hier eine zentrale Rolle als Lieferant. Das Unternehmen entwickelte ein spezielles Verfahren, das es ermöglichte, Klärschlamm zu trocknen und in Säcken abzufüllen. Laut einer Publikation des Abwasserverbands wurden zwischen dem Jahr 1983 und 1995 rund 24'000 Säcke abgesetzt. Diese Säcke kamen unter anderem im Gartenbau zum Einsatz, was die breite Verteilung der Chemikalien in städtischen Gärten und landwirtschaftlichen Nutzflächen erklärt.

Wirtschaftliche Folgen für Bau und Boden

Rückstände von PFAS haben erhebliche Auswirkungen auf Aushub, Entsorgung, Kosten und Projektabläufe in der Region. Für die Bautätigkeit ist Planungssicherheit entscheidend, um finanzielle Risiken zu minimieren. Wenn belastetes Material erkannt und nicht sachgerecht entsorgt wird, kann es durch Aushub und Umlagerungen weiterverbreitet werden. Dies erhöht die Entsorgungskosten erheblich und verzögert Bauprojekte. Die Stadt St. Gallen betont, dass Umweltschutzgründe sicherstellen müssen, dass der Boden sauber bleibt.

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Bekannte Untersuchungsresultate sollen zukünftig transparent veröffentlicht werden, um das Vertrauen der Bevölkerung zu stärken. Die Frage, wie mit dem weiteren Aushub umgegangen wird, ist für alle Beteiligten von großer Bedeutung. Die Parteien sind sich einig, dass belastetes Material nicht einfach bewegt werden darf, ohne seine Herkunft und Zusammensetzung zu kennen. Dies gilt besonders für Bereiche, die für die Öffentlichkeit zugänglich sind.