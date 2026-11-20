Ab 25. November 2026 kämpft der Kanton St. Gallen mit Sensibilisierung und einem neuen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen. details zur Kantonspolizei und Prävention.

Vom 25. November bis zum 10. Dezember 2026 führt der Kanton St. Gallen die internationale Kampagne "16 Tage gegen Gewalt an Frauen" durch. Diese Sensibilisierungsphase zielt darauf ab, die Öffentlichkeit für geschlechtsspezifische Gewalt zu öffnen und konkrete Hilfsangebote aufzuzeigen. Die kantonalen Behörden nutzen diesen Zeitraum nicht nur für Veranstaltungen, sondern verankern zudem langfristige Strukturen zur Bekämpfung von Gewalt in Haushalten und Familien.

Erster kantonal Aktionsplan ab 2028

Die Kantonsregierung St. Gallen hat offiziell die Entwicklung des ersten kantonalen Aktionsplans gegen häusliche, sexualisierte und geschlechtsspezifische Gewalt beauftragt. Dieser strategische Rahmen wird voraussichtlich ab Frühling 2028 in Kraft treten und eine koordiniertere Umsetzung der Präventionsmaßnahmen ermöglichen. Der Plan soll bestehende Lücken in den Kernbereichen Prävention, Opferschutz, Strafverfolgung sowie interner Koordination schließen. Durch diese Initiative setzt der Kanton St. Gallen einen Meilenstein bei der Umsetzung der Europarats-Konvention zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Die Schweiz hat dieses völkerrechtliche Abkommen im Jahr 2018 ratifiziert und sich damit zu umfassenden Schutzmaßnahmen verpflichtet.

Also read Kanton St. Gallen: Menschen mit Behinderung testen E-Banking der Kantonalbank

Mehr Transparenz durch die Kantonspolizei St. Gallen

Die Kantonspolizei St. Gallen stellt im Rahmen der "16 Tage gegen Gewalt an Frauen" wöchentlich detaillierte Berichte zur Einsatztätigkeit bereit. Die ersten Veröffentlichungen erfolgen am 30. November 2026, gefolgt von Updates am 7. und 14. Dezember 2026. Diese Zusammenfassungen offenbaren Häufigkeit, Art der Taten, betroffene Personengruppen sowie angeordnete Schutzmaßnahmen wie Wegweisungsbefehle. Ziel dieser Transparenz ist es, der Bevölkerung einen realistischen Einblick in Fälle zu gewähren, die üblicherweise nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Die Polizei möchte damit das Bewusstsein schärfen, dass häusliche Gewalt eine alltägliche Realität im Kanton St. Gallen darstellt und nicht nur ein statistisches Phänomen bleibt.

Advertisement

Historischer Rückblick und aktuelle Interventionszahlen

Seit mehr als 25 Jahren richtet der Kanton St. Gallen spezifische Maßnahmen gegen häusliche Gewalt aus. Als erster Schweizer Kanton hat die Regierung die Wegweisung von Tatpersonen bereits im Polizeigesetz verankert, was als wegweisender Schritt gilt. Das Netz aus niedrigschwelligen Beratungsstellen und Schutzräumen wächst kontinuierlich. Aktuell führt die Kantonspolizei St. Gallen im Durchschnitt fünf Einsätze pro Tag im Kontext häuslicher Gewalt durch. Diese Zahlen spiegeln den bundesweiten Trend wider. Ob dies auf einen tatsächlichen Anstieg der Gewalttaten oder auf eine steigende Meldebereitschaft der Betroffenen zurückzuführen ist, bleibt sekundär. Fakt ist, dass weiterer Handlungsbedarf besteht, um die Sicherheit aller Bewohner zu gewährleisten.

Organisation und Koordination der Maßnahmen

Die Koordinationsstelle gegen häusliche Gewalt und Gleichstellungsförderung der Kantonspolizei St. Gallen übernimmt die zentrale Steuerung der Aktionstage. Eine breite Allianz aus Partnern unterstützt diese Bemühungen. Dazu zählen das Frauenhaus St. Gallen, die Frauenzentrale St. Gallen sowie die Opferhilfe SG - AR - AI. Auch der Soroptimist International Club St. Gallen/Appenzell und die Stadt St. Gallen mit ihrer Dienststelle Gesellschaftsfragen und der Stadtpolizei sind aktiv eingebunden. Alle Veranstaltungen und Aktionen sind im digitalen Veranstaltungskalender des Kantons zusammengefasst. Die Bevölkerung wird eingeladen, diese Angebote wahrzunehmen und sich aktiv am Diskurs gegen geschlechtsspezifische Gewalt zu beteiligen.