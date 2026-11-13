Kanton Solothurn kürzt Domherrengehälter trotz altem Bistumsvertrag

Der Kanton Solothurn strebt nach finanzieller Entlastung aus dem 200-jährigen Bistumsvertrag. Während eine Kündigung kaum möglich ist, werden ab Dezember die Löhne der Domherren gesenkt.

Der Kanton Solothurn will die jahrzehntealten finanziellen Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Bistum Basel schrittweise reduzieren. Das Parlament fordert seit Längerem eine komplette Trennung von dem Vertrag, der im Jahr 1824 zwischen dem Vatikan und den Kantonen des Bistums Basel geschlossen wurde. Da eine vollständige Aufkündigung des Vertrags jedoch als rechtlich nahezu unmöglich gilt, hat der Regierungsrat nun einen konkreten Sparansatz beschlossen. Dieser betrifft direkt die Vergütungen der Geistlichen, die im engen Dienst des Bischofs stehen.

Hintergrund des 1824er Vertrages und finanzielle Last

Der Ursprung der aktuellen Diskussion liegt in einem historischen Abkommen aus dem Jahr 1824. Um die Auflagen dieses Vertrages zu erfüllen, muss der Kanton Solothurn jährlich mehr als eine halbe Million Franken an das Bistum bezahlen. Im Jahr 2025 belief sich diese Zahlung auf exakt 560.000 Franken. Diese Summe stammt nicht aus den Einnahmen der Kirchensteuer, sondern wird direkt aus den allgemeinen Kantonssteuern bestritten. Damit entsteht für die Staatskasse eine spürbare Belastung, die immer wieder in der öffentlichen Diskussion thematisiert wird.

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Der Kanton zahlt nicht nur, er erhält im Gegenzug auch bestimmte Mitspracherechte in der Katholischen Kirche. Diese Rechte sind im Vertrag festgeschrieben und bilden die Basis für die Zusammenarbeit zwischen Staat und Kirche. Die Wahrnehmung dieser Interessen ist eng mit der Struktur der Domkapitel verknüpft, die historisch bedeutende Positionen innehaben. Die Finanzierung dieser Stellen fließt direkt in das Budget des Kantons ein.

Rechte des Kantons und Rolle der Domherren

Ein zentrales Element der Vereinbarung ist die Auswahl der Domherren. Diese werden zwar auf Vorschlag des Bischofs benannt, ihre Ernennung wird jedoch erst durch einen Beschluss des Regierungsrats rechtskräftig. Dieses Kontrollinstrument gibt dem Staat ein gewichtiges Wort bei der Besetzung wichtiger Kirchämter. In der Diözese Basel führen insgesamt sechs residierende Domherren die Geschäfte in Solothurn. Davon vertreten drei von ihnen explizit die Interessen des Kantons Solothurn.

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Ein Domherr gehört dem engsten Kreis des Bischofs an. Zu seinen Aufgaben gehört die Beratung des Bischofs, die Wahl seines Nachfolgers sowie die Gestaltung der Gottesdienste in der Kathedrale. Die Position ist somit nicht nur finanziell relevant, sondern auch für die kirchliche Führung des Bistums von großer strategischer Bedeutung. Die Verbindung zwischen staatlicher Bestätigung und kirchlicher Funktion bleibt der Dreh- und Angelpunkt der aktuellen Debatte.

Unmöglichkeit einer Vertragskündigung

Die Forderung des Parlaments, den Vertrag aufzulösen, kann der Regierungsrat laut einem in Auftrag gegebenen Bericht nicht umsetzen. Der Hauptgrund dafür liegt in der Struktur des Vertragswerks selbst. Der über 200 Jahre alte Vertrag enthält keine Kündigungsklausel. Das bedeutet, dass eine Beendigung nur möglich ist, wenn alle beteiligten Parteien zustimmen. Dazu gehören nicht nur der Vatikan, sondern auch alle anderen zehn Kantone, die Teil des Bistumsvertrags sind.

Die Aussichten auf eine einvernehmliche Lösung stehen schlecht. Im Kanton Zug und im Kanton Luzern hat das Parlament sich jüngst klar gegen eine Kündigung des Bistumsvertrags ausgesprochen. Eine Mehrheit für eine Trennung ist somit nicht absehbar. Ein möglicher Kündigungsgrund wäre eine Vertragsverletzung durch den Vatikan. Die Staatskanzlei stellt jedoch klar, dass der Vatikan den Vertrag nicht verletzt hat und keine Hinweise auf künftige Verstöße vorliegen.

Auch der Wandel der Gesellschaft gilt nicht als ausreichend neuer Grund für eine Kündigung. Trotz eines Rückgangs der Mitgliederzahlen sei die katholische Bevölkerung des Kantons nicht auf ein unbedeutendes Maß gesunken. Dies ist ein weiterer Faktor, der eine einseitige oder leichtfertige Auflösung des Vertrags rechtlich und politisch erschwert. Die Regierung sieht sich daher in einer Sackgasse, muss aber dennoch handeln.

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Kürzung der Löhne ab Dezember und politische Reaktionen

Trotz der Unkündbarkeit des Vertrags will der Solothurner Regierungsrat dennoch finanzielle Einsparungen erzielen. Er hat beschlossen, die Löhne der Domherren ab dem 1. Dezember zu kürzen. Das geplante Sparpotenzial liegt laut Regierung bei rund 40.000 Franken pro Jahr. Dieser Schritt stellt einen direkten Eingriff in die vertraglich geregelten Zuständigkeiten dar, um die Last auf den Staatshaushalt zu mildern.

Allerdings darf die Umsetzung dieser Maßnahme nicht überbewertet werden. Lohnerhöhungen oder -kürzungen bei den aktiven Domherren sind derzeit nicht möglich, da ihnen vertraglich eine Besitzstandgarantie gewährt wurde. Erst wenn die aktuellen Domherren das Amt niederlegen und ihre Nachfolger das Amt antreten, wird sich der neue决策 auf das Solothurner Budget auswirken. Es wird also noch einige Zeit dauern, bis das volle Sparpotenzial realisiert wird.

Zusätzlich prüft die Solothurner Regierung Möglichkeiten, die Rechte und Pflichten aus dem Bistumsvertrag schrittweise an die Synode zu übertragen. Dies dürfte schwierige Verhandlungen erfordern, da dies die Grundstruktur der kirchlichen Autonomie betrifft. Hinter der Forderung des Parlaments steht die grüne Kantonsrätin Marlene Fischer. Sie bezeichnet die Unkündbarkeit des über 200 Jahre alten Vertrags als absurd.

Fischer betont, dass es unlogisch sei, dass ein Vertrag, der den Kanton jährlich über eine halbe Million Franken kostet, nicht gekündigt werden könne. Sie werde der Regierung genau auf die Finger schauen und gegebenenfalls mit politischen Vorstößen Druck aufbauen. Ziel ist es, die Übertragung der Verträge an die Synode so schnell wie möglich in Angriff zu nehmen, um die finanzielle Autonomie des Kantons wiederherzustellen. Die Debatte um das Verhältnis von Staat und Kirche in der Schweiz bleibt somit weiterhin ein dynamisches Feld.