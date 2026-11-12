Kanton Obwalden unterstützt Kapellenstiftung Flüeli-Ranft finanziell

Der Kanton Obwalden übernimmt die Aufsichtskosten für das historische Wohnhaus von Niklaus von Flüe. Die Stiftung erhält jährlich 30'000 Franken zur Entlastung.

Der Kanton Obwalden hat entschieden, die finanzielle Last für die Bewachung des historischen Wohnhauses von Niklaus von Flüe zu übernehmen. Die Stiftung Kapellenstiftung Flüeli-Ranft erhält dafür eine jährliche Entschädigung in Höhe von 30'000 Franken. Diese Maßnahme soll die Stiftung von der tragenden Kostenlast befreien, die durch die Aufsichtstätigkeit entsteht.

Historisches Haus in Sachseln im Fokus

Das Bauernhaus befindet sich an der Schiblochmatte in der Gemeinde Sachseln und wurde in der Mitte des 15. Jahrhunderts errichtet. Seit dem Jahr 1947 ist das Gebäude für die Öffentlichkeit zugänglich, wobei die Besuchszeit von April bis Oktober reicht. Jedes Jahr kommen rund 20'000 Besucher, um dieses geschichtsträchtige Stück Schweizer Kulturerbe zu besichtigen. Das Haus war einst der Wohnsitz von Niklaus von Flüe und seiner Frau Dorothee Wyss.

Also read Kanton Basel-Landschaft: Ivan Golubovic wird neuer Leiter der Motorfahrzeugkontrolle

Finanzielle Belastung der Stiftung wird geringer

Bislang mussten die Kosten für das Aufsichtspersonal vollständig von der Kapellenstiftung Flüeli-Ranft getragen werden. Der Regierungsrat des Kantons Obwalden hat in einer Mitteilung bestätigt, dass diese finanzielle Belastung in den letzten Jahren zu groß geworden ist. Um die Stiftung zu entlasten, hat man eine neue Lösung gefunden. Die Entschädigungssumme deckt den effektiv anfallenden Aufwand für die Aufsicht ab.

Advertisement

Kanton als Miteigentümer übernimmt Verantwortung

Die Entscheidung des Kantons basiert auf seiner Rolle als Miteigentümer des historischen Wohnhauses. Da der Staat ebenfalls betroffen ist, sah man sich in der Pflicht, die entstehenden Kosten fair zu verteilen. Die Kapellenstiftung Flüeli-Ranft wird nun nicht mehr allein mit den laufenden Kosten der Beaufsichtigung konfrontiert. Dies stellt eine klare Entlastung für die gemeinnützige Organisation dar.

Öffentliches Interesse an Niklaus von Flüe bleibt hoch

Trotz der internen Umstrukturierung der Finanzierung bleibt das öffentliche Interesse an der Stätte unverändert hoch. Die hohe Zahl von jährlich 20'000 Besuchern zeigt, dass die Geschichte von Niklaus von Flüe nach wie vor viele Menschen bewegt. Die Zusammenarbeit zwischen Kanton Obwalden und der Stiftung soll sicherstellen, dass dieser historische Ort auch in Zukunft gut gepflegt und besuchbar bleibt. Die jährliche Zahlung von 30'000 Franken ist ein konkreter Schritt zur nachhaltigen Sicherung dieses Kulturerbes.