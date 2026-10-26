Kanton Nidwalden befürwortet Anpassung der Liquiditätsverordnung zur Stärkung der Finanzstabilität

Der Regierungsrat des Kantons Nidwalden unterstützt die geplante Verzahnung liquditätsrelativer Anforderungen. Die Maßnahme soll die Liquiditätsanforderungen für Banken skalieren, die Regulierungsbelastung proportional an die systemrelevante Größe anpassen. Ziel ist die Vernachlässigung von Verbindlichkeiten im Krisenfall durch gezielten Zugang zu zentralbanken. Zudem betont die Regierung die Wichtigkeit eines risikobasierten Vorgehens und die Sicherstellung eines angemessenen administrativen Aufwandes, um die regionale Wirtschaft zu schützen und die Stabilität des Finanzplatzes zu erhöhen.

Der Regierungskreis des Kantons Nidwalden hat seine öffentliche Unterstützung für die vorgeschlagene Anpassung der Liquiditätsverordnung ausgesprochen, die darauf abzielt, die Krisenfestigkeit des schweizerischen Finanzsystems weiter zu stärken.

Die Maßnahme soll dazu beitragen, dass Banken im Ernstfall gezielt die nötigen Mittel aus Zentralbanken ziehen können und dadurch die Gefahr schwerwiegender Liquiditätsengpässe minimiert wird. Im Fokus steht dabei insbesondere das Prinzip der proporzionalen Belastung: Die neuen Anforderungen werden nach der Größe und der systemrelevanten Bedeutung der Einlagenbanken abgestuft. Banken der Kategorien 4 und 5 bleiben von den strengen Vorgaben ausgenommen, während die Kategorie‑3‑Banken-die für die regionale Wirtschaft von zentraler Bedeutung sind-eine speziell zugeschnittene Regelung erhalten.

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Risikobasierte Annäherung zur Vermeidung von Überlastung

Der Regierungsrat betont, dass eine risikobasierte und verhältnismäßige Annäherung notwendig sei, um eine Überlastung einzelner Institute zu vermeiden. In diesem Zusammenhang hebt er hervor, dass die Vorbereitung von Vermögenswerten zusätzliche administrative Schritte erfordern kann, die sich langfristig sowohl auf Kunden als auch auf die lokale Wirtschaft auswirken könnten. Besonders für kantonale Banken, die einen wesentlichen Teil der regionalen Finanzbasis bilden, wird die Anpassung als Chance gesehen, die eigene Widerstandsfähigkeit gegenüber potenziellen Krisenszenarien zu verbessern.

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Die Rolle der Eigentümerkantone wird hierbei besonders hervorgehoben, wobei die FINMA als Aufsichtsbehörde klare Leitlinien vorgeben soll, um einheitliche Entscheidungsgrundlagen sicherzustellen. Der Kanton Nidwalden stellt sicher, dass die neuen Regelungen nicht nur theoretisch, sondern praktisch umsetzbar bleiben. Es gilt, einen transparenten Ermessensspielraum für die Aufsichtsbehörden zu schaffen, damit Institute mit vergleichbarem Risikoprofil nicht unverhältnismäßig belastet werden. Gleichzeitig soll die administrative Belastung für Banken im Rahmen des angemessenen Rahmens liegen, damit die Effizienz im Bankensektor nicht gefährdet wird.

Insgesamt signalisiert der Regierungsrat damit eine starke Bereitschaft, die Liquiditätsverordnung zu verbessern, um die Stabilität des Finanzplatzes zu fördern und gleichzeitig die finanziellen Risiken für die öffentliche Hand zu reduzieren. Die Regierung ruft zu einer klaren und nachvollziehbaren Umsetzung auf, die die jeweiligen Geschäftsmodelle, Risikoprofile und Größenordnungen der Banken berücksichtigt und gleichzeitig einen administrativen Aufwand akzeptabler hält.