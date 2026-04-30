Kanton Neuenburg verbietet das Steigenlassen von Ballons und Himmelslaternen

Das Parlament des Kantons Neuenburg hat mit einer knappen Mehrheit ein Verbot für das Steigenlassen von Ballons und Himmelslaternen beschlossen. Die Entscheidung wurde von den Grünen vorangetrieben, die auf die Umweltauswirkungen dieser Praxis hinwiesen. Bürgerliche Parteien lehnten das Verbot ab und plädierten für Aufklärung statt Verbote.

Im Kanton Neuenburg hat das Parlament mit 55 Ja-Stimmen, 36 Nein-Stimmen und 9 Enthaltungen ein Verbot für das Steigenlassen von Ballons und Himmelslaternen beschlossen. Die Entscheidung wurde von den Grünen vorangetrieben, die auf die Umwelt auswirkungen dieser Praxis hinwiesen.

Cloé Dutoit, Erstunterzeichnerin des Gesetzesentwurfs, betonte, dass das Steigenlassen von Ballons eine Form von Littering darstelle, da die Ballons nach dem Aufstieg als Plastikmüll in der Umwelt landeten. Dies habe nicht nur ästhetische, sondern auch gravierende ökologische Folgen, insbesondere für Wild- und Haustiere, die die Ballonreste versehentlich verschlucken könnten.

Zudem seien Himmelslaternen ein erhebliches Brandrisiko, besonders in der trockenen Sommerzeit. Bereits in mehreren Schweizer Kantonen wie Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Wallis, Genf und Freiburg ist der Aufstieg von Himmelslaternen verboten, insbesondere in der Nähe von Flughäfen. Die Befürworter des Verbots argumentieren, dass es zahlreiche umweltfreundliche Alternativen gebe, um festliche Anlässe zu gestalten. Dazu zählen das Pflanzen von Bäumen, das Steigenlassen von Drachen oder das Erzeugen von Seifenblasen.

Diese Alternativen seien nicht nur umweltverträglicher, sondern könnten auch langfristig positive Auswirkungen auf die Natur haben. Die bürgerlichen Parteien lehnten das Verbot jedoch mehrheitlich ab. SVP-Politiker Damien Schär bezeichnete das Gesetz als unnötig, da es sich um eine marginale Praxis handele. Er warf die Frage auf, wie das Verbot in der Praxis umgesetzt werden solle, etwa ob ein Kind bestraft werden solle, das versehentlich einen Ballon loslässt.

FDP-Abgeordneter Damien Humbert-Droz argumentierte, dass sich die Gesellschaft und das Umweltbewusstsein weiterentwickeln würden und die Praxis von selbst verschwinden werde. Er setzte sich für Aufklärung statt für Verbote ein, warnte jedoch vor einem möglichen Trend in sozialen Netzwerken, der zu einem Wiederaufleben solcher Aktionen führen könnte. Die Kantonsregierung sprach sich gegen das Verbot aus und plädierte für den Status quo. Sie argumentierte, dass die Praxis im Kanton nur symbolischen Charakter habe und bei festlichen Anlässen eine begrenzte Bedeutung besitze.

Umweltdirektor Laurent Favre (FDP) erklärte, dass die Regierung lieber auf Sensibilisierung setzen wolle. Vom Gesetz nicht betroffen sind Feuerwerke, die bereits einem Bewilligungsverfahren unterliegen. Auf Bundesebene ist zudem eine entsprechende Initiative hängig





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