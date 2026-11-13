Kanton Freiburg genehmigt 12,52 Millionen Franken für Bergbahnmodernisierung Schwarzsee

Der Grosse Rat Freiburg hat einen Kredit von 12,52 Mio. Franken für die Erneuerung der Bergbahnen am Schwarzsee freigegeben. Dies sichert die touristische Infrastruktur am Kanton für die Zukunft.

Der Kanton Freiburg hat am Freitag einen Verpflichtungskredit in Höhe von maximal 12,52 Millionen Franken für die Anpassung und Erneuerung der Bergbahnen am Schwarzsee bewilligt. Diese wichtige Finanzierungszusage wurde vom Grossen Rat mit 97 Stimmen bei einer Enthaltung und null Gegenstimmen einstimmig angenommen. Die genehmigten Mittel werden direkt dem Fonds für touristische Infrastruktur zugewiesen, um die langfristige Tragfähigkeit des lokalen Tourismussektors zu stärken.

Finanzierung der Bergbahnprojekte

Die finanziellen Mittel verteilen sich auf zwei zentrale Projekte, die von den Bergbahnen Kaiseregg und La Berra initiiert werden. Der mit Abstand grösste Teil der Summe, also etwas mehr als 9 Millionen Franken, ist für den Ersatz der Sesselbahn Riggisalp vorgesehen. Die Gesamtinvestition für dieses spezifische Vorhaben beläuft sich auf 21,6 Millionen Franken, wovon 18,5 Millionen Franken auf den touristischen Anteil entfallen. Der neue Kauf soll die alte Zweisitzer-Sesselbahn aus dem Jahr 1992 ablösen, um Engpässe in der Zukunft zu vermeiden.

Also read Flüeli-Ranft OW: Kanton zahlt 30'000 Franken für Wohnhaus von Bruder Klaus

Zweite Sechser-Sesselbahn am Schwarzsee

Die Installation der neuen Sechsersesselbahn am Standort Riggisalp dient primär dazu, lange Warteschlangen zu Spitzenzeiten wirksam zu vermeiden. Dies ist ein entscheidender Schritt, um die Effizienz des Transportsystems zu steigern und die Zufriedenheit der Besucher zu erhöhen. Die Modernisierung dieser Infrastruktur ist notwendig, um den gestiegenen Anforderungen an Komfort und Kapazität im alpinen Tourismus gerecht zu werden. Der Kanton Freiburg unterstützt diesen Ausbau aktiv, da er die Attraktivität des Schwarzsees als Reiseziel dauerhaft sichern soll.

Ausbau der Mittelstation Le Brand

Neben dem Projekt Riggisalp sieht der Erlass eine Unterstützung von 3,45 Millionen Franken für das Bergbahngelände La Berra vor. Diese Summe ist in Relation zu den gesamten Projekt kosten von insgesamt 7,05 Millionen Franken zu sehen. Das Geld ist ausschliesslich für den Bau einer neuen Zwischenstation auf der Strecke der Kombibahn "Le Brand" vorgesehen. Dieser bauliche Eingriff ist die Voraussetzung dafür, die Hauptseilbahn ganzjährig betreiben zu können.

Advertisement

Strategischer Plan Berra 2030

Der Ausbau der Infrastruktur am Schwarzsee ist ein zentrales Element des umfassenden Rückgratsprojekts "Berra 2030". Die gesamten geschätzten Kosten für dieses langfristige Strategiepapier belaufen sich auf 13 Millionen Franken. Das Ziel dieses Plans ist es, den Betrieb der Liftanlagen langfristig zu sichern und die regionale Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Durch die ganzjährige Betriebsmöglichkeit der Hauptseilbahn wird La Berra zu einer ganzjährig nutzbaren Attraktion für Wanderer und Skifahrer gleichermaßen.

Aussagen des Staatsrats Olivier Curty

Staatsrat Olivier Curty, Direktor für Wirtschaft und Arbeit, betonte am Freitag im Grossen Rat die strategische Bedeutung der Investition. Er erklärte, dass der beantragte Kredit es ermöglichen wird, den Betrieb der Anlagen langfristig zu sichern. Zudem werde damit die Attraktivität sowie die Wettbewerbsfähigkeit dieser Reiseziele erhalten. Diese Aussage unterstreicht die politische Priorität, die der Kanton auf die touristische Infrastruktur legt, um wirtschaftliche Stabilität zu gewährleisten.

Voraussetzungen und Verteilung der Kosten

Der staatliche Finanzbeitrag ist nicht bedingungslos, sondern an klare Auflagen geknüpft. Die Förderung des Staats setzt eine gleichwertige Beteiligung der betroffenen Regionen, Gemeinden und Betreibergesellschaften voraus. Diese Struktur soll sicherstellen, dass alle Akteure eine gemeinsame Verantwortung für die Wartung und den Betrieb der Anlagen übernehmen. Die klare Abstimmung im Grossen Rat zeigt den breiten Konsens über die Notwendigkeit dieser Investitionen in die zukünftige Infrastruktur des Kantons Freiburg.