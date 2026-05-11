Der Berner Regierungsrat bestreitet Menschenrechtsverletzungen in den Justizvollzugsanstalten und führt die Überbelegung auf politische Fehlentscheidungen zurück.

Die Situation in den regionalen Gefängnisse n des Kantons Bern ist derzeit Gegenstand einer intensiven Debatte zwischen der kantonalen Exekutive und einer unabhängigen Überwachungsinstanz. Die Nationale Kommission zur Verhütung von Folter, kurz NKVF , hat in einem aktuellen Bericht weitreichende Kritik an den Bedingungen in den Justizvollzug sanstalten von Bern, Biel, Burgdorf und Thun geäussert.

Diese Kritik richtet sich primär gegen die Unterbringung der Inhaftierten und stellt die Frage, ob die dort herrschenden Verhältnisse noch mit den grundlegenden Menschenrechten sowie dem Gebot der Menschenwürde vereinbar sind. Die Kommission sieht in der aktuellen Praxis potenzielle Defizite, die eine sofortige Überprüfung und Korrektur durch die zuständigen Behörden erfordern würden, um eine menschenrechtskonforme Unterbringung dauerhaft sicherzustellen. Der Berner Regierungsrat hat nun offiziell auf diese Vorwürfe reagiert und weist die Anschuldigungen in einer ausführlichen Stellungnahme entschieden zurück.

Die Regierung betont, dass in allen betroffenen Einrichtungen – also in Bern, Biel, Burgdorf und Thun – die Sicherheit, die Ordnung sowie eine menschenwürdige Unterbringung jederzeit lückenlos gewährleistet seien. Aus Sicht des Regierungsrats gibt es keine Belege für systematische Verstösse gegen die Menschenrechte. Es wird argumentiert, dass die professionelle Führung der Gefängnisse und die Einhaltung gesetzlicher Standards sicherstellen, dass die Inhaftierten trotz der schwierigen Rahmenbedingungen fair und sicher untergebracht sind.

Die Ablehnung der NKVF-Kritik unterstreicht den Standpunkt der Behörden, dass die operationellen Abläufe innerhalb der Justizvollzugsanstalten korrekt funktionieren. Dennoch räumt der Regierungsrat ein, dass die Kapazitäten der regionalen Gefängnisse derzeit massiv überstrapaziert sind. Die Überbelegung ist ein bekanntes Problem, das dazu geführt hat, dass Räumlichkeiten, die ursprünglich nicht für die Unterbringung von Gefangenen vorgesehen waren, umgenutzt werden mussten.

Zudem wurden Mehrbettzellen eingerichtet, um dem akuten Platzmangel entgegenzuwirken. Die Regierung bezeichnet diese Massnahmen jedoch als notwendige Reaktionen auf eine ausserordentliche Lage. Es handele sich hierbei nicht um eine bewusste Herabstufung der Lebensqualität der Insassen, sondern um eine pragmatische Notlösung, um den kollabierenden Haftplatzmarkt zu bewältigen. Interessanterweise verweist die Regierung bei der Ursachenanalyse für den Platzmangel auf frühere politische Entscheidungsprozesse.

Es wird angeführt, dass provisorische Lösungen, wie etwa der Einsatz von Containerlösungen zur kurzfristigen Erweiterung der Haftkapazitäten, in der Vergangenheit politisch abgelehnt wurden. Diese Entscheidung habe es dem Kanton erschwert, flexibel auf steigende Zahlen von Inhaftierten zu reagieren. Somit wird die Verantwortung für die aktuelle Enge teilweise in den politischen Raum verschoben, wo ästhetische oder städtebauliche Bedenken gegenüber der dringenden Notwendigkeit funktionaler Erweiterungen überwogen haben könnten.

Als langfristige Lösung sieht der Kanton Bern den Bau und die Inbetriebnahme der neuen Justizvollzugsanstalt in Witzwil. Man ist überzeugt, dass diese neue Einrichtung die notwendige Entlastung für die Regionalgefängnisse bringen wird und eine moderne, zeitgemässe Architektur des Strafvollzugs ermöglicht. Bis dahin müsse die Regierung jedoch mit den vorhandenen Ressourcen jonglieren.

Die Debatte zeigt deutlich das Spannungsfeld zwischen dem staatlichen Auftrag zur Sicherheit, den finanziellen und räumlichen Grenzen der Verwaltung sowie den hohen Anforderungen an den Schutz der Menschenrechte, die in einem Rechtsstaat wie der Schweiz unabdingbar sind. Die kommenden Jahre werden zeigen, ob die Massnahmen in Witzwil ausreichen, um die Kritik der NKVF endgültig zu entkräften





swissinfo_de / 🏆 9. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kanton Bern NKVF Menschenrechte Justizvollzug Gefängnisse

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kanton Bern soll Arbeitsbedingungen für Pflegepersonal verbessernNicht nur auf nationaler Ebene: Der Kanton Bern soll für attraktivere Arbeitsbedingungen an bernischen Spitälern sorgen, fordert GLP-Grossrat Thomas Brönnimann.

Read more »

Kanton Bern: Hehlerei wegen Velo vom ReithallemäritEin 25-Jähriger kaufte auf dem Flohmarkt ein Velo für einen Bruchteil seines Werts. Die Staatsanwaltschaft verurteilte ihn wegen Hehlerei – und fand bei ihm auch Drogen und eine illegale Waffe.

Read more »

Bauen ausserhalb Bauzone: Die Reserve hat Kanton BernDer Berner Regierungsrat hat die Umsetzung neuer Bundesvorschriften für das Bauen ausserhalb der Bauzonen auf den Verordnungsweg geregelt. Er will die Anzahl Gebäude und versiegelter Flächen im Kanton mit einer Abbruchprämie stabilisieren.

Read more »

Kanton Bern: FDP nominiert Christoph Zimmerli als Grossrats-VizeDer Berner Anwalt und Grossrat Christoph Zimmerli soll 2028 das Kantonsparlament präsidieren. Zuerst muss er zwei Lehrjahre als Vizepräsident absolvieren.

Read more »