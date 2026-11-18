Nach Cyberangriffen auf Infrastruktur setzt der Kanton Bern auf strengere Meldepflichten. Expert Nicolas Mayencourt warnt vor Chaos in Verkehrssystemen.

In der Berner Gemeinde Köniz wurde eine lokale Metzgerei Opfer eines schwerwiegenden Cyberangriffs. Die Angreifer übernahmen die Kontrolle über die digitalen Kühlsysteme des Geschäfts. Als direkte Folge heizten die Geräte statt zu kühlen, wodurch das gesamte Fleisch aus den Tiefkühltruhen praktisch gekocht wurde und ungenießbar war. Dieser Vorfall verdeutlicht die reale Gefahr, die von digitalen Einbrüchen in physische Infrastrukturen ausgeht.

Experten warnen vor Chaos in der Infrastruktur

Der Cybersicherheitsexperte Nicolas Mayencourt warnt davor, dass Angriffe auf kritische Infrastrukturen jederzeit erfolgen können. Er gibt als Beispiel an, dass Ampelsysteme gehackt werden und Lichtsignale unerwartet von Rot auf Grün wechseln könnten. Ein solcher Vorfall wäre brandgefährlich und könnte ein enormes Chaos im Straßenverkehr auslösen. Messungen zeigen, dass zwischen 200'000 und 300'000 Industrieanlagen in der Schweiz über das Internet erreichbar sind. Dazu gehören nicht nur Ampeln, sondern auch Masten und Roboter in der Industrie. Alle diese Systeme stellen potenzielle Angriffsziele für Hacker dar, die wirtschaftlichen Schaden oder Gefahr für Menschen verursachen könnten.

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Strikte Meldepflichten seit November in Kraft

Der Kanton Bern hat seit Anfang November ein neues Cybersicherheitsgesetz eingeführt, um der steigenden Bedrohungslage zu begegnen. Nach diesem Gesetz sind die kantonalen Dienststellen verpflichtet, Cyberangriffe und Sicherheitsvorfälle innerhalb von 24 Stunden zu melden. Diese schnellen Meldungen erfolgen über eine spezielle kantonale Plattform. Sollte es sich bei dem Vorfall um einen Datenleck handeln, bei dem Personendaten betroffen sind, gilt eine erweiterte Frist von 72 Stunden. Die gemeldeten Fälle werden bei Bedarf an das Bundesamt für Cybersicherheit weitergeleitet. Thomas Fischer, stellvertretender Leiter des Amtes für Informatik und Organisation des Kantons Bern, betont, dass die Größe oder der Name einer Organisation keinen Schutz mehr bietet. Die entscheidende Frage sei nicht mehr, ob ein Angriff erfolgreich ist, sondern wann dies geschieht.

Gemeinden stehen vor großen Herausforderungen

Daniel Bichsel, Präsident des Verbands der Berner Gemeinden, stuft die Cybersicherheit als große Herausforderung für die lokalen Verwaltungen ein. Viele Gemeinden hätten ihre IT-Abteilungen an Drittfirmen ausgelagert, da eigene Ressourcen oft fehlen. Diese Abhängigkeit führe dazu, dass Gemeinden nicht blind auf externe Dienstleister vertrauen dürfen. Bichsel verlangt, dass Gemeinden ihre IT-Anbieter sorgfältig auswählen und klare Forderungen stellen. Zur Schulung der Mitarbeitenden empfiehlt er regelmäßige Phishing-Tests. Dabei erhalten Angestellte fiktive betrügerische E-Mails, um ihre Fähigkeit zu trainieren, solche Angriffe zu erkennen. Der Kanton Bern unterstützt diese Bemühungen mit Onlineschulungen, da viele Gemeinden Zugriff auf kantonsweite Systeme haben.

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Kanton Aargau baut Koordinationsstelle auf

Neben Bern rüstet auch der Kanton Aargau seine Verteidigung gegen Cyberbedrohungen aus. Ab nächstem Jahr wird dort eine Cyber-Koordinationsstelle als zentrale Anlaufstelle für Fragen zur Informationssicherheit dienen. Diese Stelle richtet sich an Gemeinden, die Bevölkerung und die Wirtschaft. Bernhard Droz, der Cyber-Koordinator des Aargau, erläutert, dass das Ziel nicht die direkte Abwehr von Angriffen ist, sondern die bessere Vorbereitung darauf. Er stellt fest, dass teure Verschlüsselungsprogramme nicht immer die Lösung sind. Wichtig sei vielmehr die ordnungsgemäße Organisation von Daten und Systemen. Dazu gehören lange Passwörter, regelmäßige Backups und die Zwei-Faktoren-Authentifizierung. Diese Maßnahmen helfen, die wichtigsten Daten effektiv zu schützen.

Tests und zukünftige Maßnahmen für mehr Sicherheit

Der Kanton Aargau hat gemeinsam mit dem Bundesamt für Cybersicherheit ein Pilotprojekt durchgeführt. Dabei wurde getestet, wie gut Firmen und Gemeinden auf potenzielle Cyberangriffe vorbereitet sind. Die Ergebnisse dieser Tests sollen als Basis für zukünftige Verbesserungen dienen. Ab 2027 wird es anderen Kantonen möglich sein, diese Testverfahren anzuwenden. Diese länderübergreifende Zusammenarbeit zeigt, dass die Bedrohungslage eine gemeinsame Antwort erfordert. Die zunehmende Vernetzung von Geräten und Systemen macht es notwendig, dass alle Ebenen der Verwaltung und Wirtschaft wachsam bleiben. Die Metzelei in Köniz war nur der Anfang; die Gefahr für kritische Infrastrukturen bleibt bestehen.