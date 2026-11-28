Der Kanton Bern vereinfacht die Steuererklärung für kleine Vereine mit unter 80'000 Franken Eigenkapital. Die Einführung ist frühestens für die Periode 2029 geplant.

Der Kanton Bern bereitet eine signifikante Vereinfachung der steuerlichen Meldepflichten für kleine Sport- und Kulturvereine vor. Mit dieser Maßnahme sollen bürokratische Hürden abgebaut und der Verwaltungsaufwand für gemeinnützige Organisationen reduziert werden. Diese Neuerungen betreffen primär Vereine, die über ein geringes Eigenkapital verfügen und deren Gewinne unter der steuerfreien Grenze liegen. Die Umsetzung dieser Pläne wird jedoch nicht vor der Steuerperiode 2029 erwartet, wie der Berner Regierungsrat in einer offiziellen Antwort bestätigte.

Regierungsrat lehnt komplette Steuerbefreiung ab

Der Regierungsrat hat den Vorschlag, kleine Vereine vollständig von der jährlichen Steuererklärung zu befreien, aus rechtlichen Gründen abgelehnt. Eine pauschale Befreiung würde den gesetzlichen Anforderungen nicht gerecht werden, da sich die finanzielle Situation der Vereine jährlich ändert. Dennoch wurden Kompromisse gefunden, um die Belastung für die Vereine zu minimieren. Anstatt eines vollständigen Verzichts müssen die betroffenen Organisationen zukünftig nur noch einen stark reduzierten Satz an Daten bereitstellen, was den Verwaltungsaufwand erheblich senkt.

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Diese Entscheidung folgt auf eine parlamentarische Initiative von Grossrat Reto Zbinden aus der SVP-Fraktion. Zbinden hatte argumentiert, dass der administrative Aufwand für kleine Vereine oft unverhältnismäßig hoch im Vergleich zum zu versteuernden Gewinn sei. Er forderte eine vollständige Befreiung von der jährlichen Deklaration, solange eine einmalige Prüfung des Vereins vorliege. Der Regierungsrat wies darauf hin, dass eine solche einseitige Lösung nicht mit dem bestehenden Steuerrecht vereinbar ist.

Strenge Kriterien für die neue Steuerklasse

Die neuen, vereinfachten Regelungen gelten exklusiv für Vereine mit einem Eigenkapital von weniger als 80'000 Franken. Innerhalb dieser Gruppe sollen die Mitglieder künftig nur noch zwei bis vier spezifische Angaben in ihrer Steuererklärung machen müssen. Diese drastische Reduktion der Meldepflicht soll sicherstellen, dass nur wesentliche Informationen für die Besteuerung herangezogen werden. Die Grenze von 80'000 Franken dient als klarer Indikator für die Größe und den wirtschaftlichen Impact der Organisation.

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Grossrat Zbinden hatte bei seiner Anfrage konkrete Zahlen genannt, um die Dringlichkeit der Reform zu untermauern. Er nannte ein Beispiel, bei dem ein Verein mit sechs Buchungsbelegen und einem Bankguthaben von nur 770 Franken elf Seiten an Dokumenten per Post einreichen musste. Solche extremen Diskrepanzen zwischen Aufwand und tatsächlichem Steuerwert sollen durch die neue Regelung vermieden werden. Die Begrenzung des Eigenkapitals ist entscheidend, um sicherzustellen, dass nur wirklich kleine Organisationen von der Erleichterung profitieren.

Minimale Deklaration zur Prüfung der Gewinnfreigrenze

Trotz der Ablehnung der vollständigen Befreiung bleibt die Steuerverwaltung auf die Abgabe einer Minimaldeklaration angewiesen. Der Hauptgrund dafür ist die jährliche Veränderung von Gewinn und Kapital, die überprüft werden muss. Die Verwaltung benötigt diese Daten, um festzustellen, ob die steuerfreie Gewinngrenze von 20'800 Franken überschritten wurde. Ohne diese jährliche Überprüfung wäre eine faire und gesetzeskonforme Besteuerung nicht möglich, da sich die wirtschaftliche Lage jedes Vereins ändert.

Die Notwendigkeit der Minimaldeklaration ergibt sich direkt aus der Rechtslage, die eine lückenlose Kontrolle der steuerbefreiten Aktivitäten vorschreibt. Der Regierungsrat betonte, dass dies auch für Vereine mit sehr geringem Einkommen gilt. Ein Verzicht auf jegliche Meldung würde die Kontrolle durch die Behörden unmöglich machen und zu potenziellen Steuerausfällen führen. Daher ist die zwei- bis vierfache Angabe ein notwendiges Übel, das aber den Aufwand für den Verein drastisch reduziert.

Zeitplan für die Implementierung ab 2029

Wichtig für die Planung der Vereine ist der Termin für die Einführung der neuen Regeln. Der Regierungsrat hat klar festgestellt, dass Anpassungen erforderlich sind, um die neuen Bestimmungen technisch und organisatorisch umzusetzen. Aus diesem Grund wird die Neuerung frühestens für die Steuerperiode 2029 eingeführt. Dieser Zeitrahmen gibt der Verwaltung genug Zeit, die entsprechenden Prozesse zu ändern und die Vereine über die neuen Anforderungen zu informieren.

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Für die betroffenen Vereine bedeutet dies, dass sie noch einige Jahre mit der bisherigen, oft als komplex empfundenen Meldepflicht rechnen müssen. Sobald das Jahr 2029 erreicht ist, können Vereine mit weniger als 80'000 Franken Eigenkapital mit einer erheblich einfacheren Steuererklärung rechnen. Die Regierung rechnet damit, dass diese Erleichterung die Attraktivität des Vereinslebens in Bern stärkt, indem sie bürokratische Hindernisse für ehrenamtlich geprägte Strukturen abbaut.