Kanton Bern verabschiedet Teilstrategien für Palliativ- und Langzeitversorgung

Der Kanton Bern legt neue Teilstrategien für die Gesundheitsversorgung vor, mit Fokus auf Palliative Care und Langzeitpflege. Ziel ist die Verbesserung der Versorgung, die Anpassung an demografische Veränderungen und die Bewältigung des Fachkräftemangels. Konkrete Massnahmen werden in Zukunft folgen.

Der Regierungsrat des Kantons Bern hat zwei neue Teilstrategien im Bereich der Gesundheit sversorgung verabschiedet. Diese Strategien konzentrieren sich auf die Palliative Care und die Langzeitversorgung, wobei der Fokus auf die Verbesserung und Weiterentwicklung der bestehenden Angebote sowie die Anpassung an die demografischen Herausforderungen liegt. Obwohl konkrete Umsetzungsmassnahmen noch ausstehen, werden wichtige Weichen für die Zukunft gestellt.

Die beiden Teilstrategien dienen als Grundlage für die Planung und Umsetzung von Maßnahmen in den kommenden Jahren. Sie bieten einen umfassenden Überblick über die aktuellen Angebote und identifizieren die wichtigsten Herausforderungen in den jeweiligen Bereichen. Zudem definieren sie klare Ziele für den Kanton Bern, um die Qualität und Zugänglichkeit der Gesundheitsversorgung weiter zu verbessern. Die konkrete Umsetzung dieser Ziele wird jedoch in separaten Schritten erfolgen, wobei die Teilstrategien den Rahmen für diese Entscheidungen vorgeben.\Im Bereich der Palliative Care soll die Versorgung von Menschen jeden Alters verbessert werden, wobei auch die Angehörigen stärker in den Prozess eingebunden werden. Der Kanton plant, die bereits vorhandenen Angebote weiterzuentwickeln und neue Dienstleistungen aufzubauen. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der spezialisierten Palliative Care, insbesondere in sozialmedizinischen Institutionen. Hierzu ist ein Pilotprojekt geplant, um die Versorgung zu optimieren und die Qualität zu erhöhen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung der pädiatrischen Palliative Care, um auch schwer kranken Kindern und ihren Familien eine angemessene Betreuung zu gewährleisten. Die Teilstrategie betont die Notwendigkeit einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen den Leistungserbringern der Palliativversorgung und dem Kanton Bern, um Netzwerke aufzubauen und die Schnittstellen zwischen ambulanter und stationärer Versorgung zu optimieren. Dies soll sicherstellen, dass die Patienten nahtlos betreut werden und die bestmögliche Versorgung erhalten. Der Kanton will die bereits bestehenden mobilen Palliativdienste weiter fördern und ausbauen. \Die Teilstrategie Langzeitversorgung konzentriert sich auf die ambulante und stationäre Pflege älterer Menschen. Sie orientiert sich am sogenannten Regionenmodell 4+, das die Gesundheitsversorgung in vier Hauptregionen unterteilt: Bern und Umland, Oberland, Mittelland/Emmental/Oberaargau und Seeland/Berner Jura. Ziel ist es, die spezialisierten stationären Langzeitangebote sichtbarer zu machen und die Versorgung in den verschiedenen Regionen zu koordinieren. Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, engagiert sich der Kanton in der Ausbildung von Pflegepersonal, der Weiterbildung im Bereich Demenz und der Entwicklung neuer Berufsrollen. Darüber hinaus sollen Leistungsverträge mit Organisationen abgeschlossen werden, die Beratungs-, Hilfs- und Betreuungsdienste für ältere Menschen anbieten. Ziel ist es, die Autonomie der älteren Menschen zu erhalten und ihnen ein möglichst langes selbstständiges Wohnen in ihrem gewohnten Umfeld zu ermöglichen. Der Kanton betont die wichtige Rolle der Gemeinden bei der Bereitstellung der entsprechenden Infrastruktur und der Unterstützung des selbstständigen Wohnens. Die Teilstrategien Palliativ- und Langzeitversorgung sind die dritte und vierte von insgesamt sechs Teilstrategien zur Gesundheitsversorgung. Die Teilstrategien zur integrierten Versorgung und zur Gesundheitsförderung wurden bereits erarbeitet. Die verbleibenden Teilstrategien, die sich mit der Notfallversorgung und dem Rettungswesen sowie der psychiatrischen Versorgung befassen, sind noch in Arbeit





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