Der Kanton Bern startet bis 2029 mit großen Verkehrssanierungsprojekten in Burgdorf, Hasle und Oberburg. Die Fertigstellung des Gesamtprojekts ist für Ende 2040 geplant.

Der Kanton Bern hat am Freitag offiziell bekannt gegeben, dass die umfassende Verkehrssanierung im unteren Emmental planmäßig voranschreitet. Verantwortliche Beamte informierten gleichzeitig die Gemeinden und lokalen Organisationen in der Region Burgdorf, Oberburg und Hasle über den aktuellen Projektstatus. Die Maßnahmen zielen darauf ab, die veralteten Infrastrukturen grundlegend zu modernisieren und an moderne Sicherheits- und Umweltnormen anzupassen.

Projektprüfung und Landerwerb im Fokus

Die vorliegenden Planungsentwürfe aus dem Jahr 2018 wurden sorgfältig überprüft und an aktuelle technische Anforderungen angepasst. Dabei stand insbesondere die Untersuchung auf mögliche CO-Einsparungen im Vordergrund, was die ökologische Ausrichtung des Vorhabens unterstreicht. Für die Realisierung der Baumaßnahmen muss der Kanton Bern knapp 300 Parzellen dauerhaft oder zumindest vorübergehend in Anspruch nehmen.

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Die Behörde betont, dass der erforderliche Landerwerb mit einem frühzeitigen und partnerschaftlichen Kontakt zu den betroffenen Eigentümern erfolgen soll. Diese kommunikationsorientierte Strategie zielt darauf ab, Konflikte im Vorfeld zu minimieren und die Akzeptanz in der Bevölkerung zu erhöhen. Parallel dazu müssen die umfangreichen Bauaufträge nach geltenden Vergaberegeln ausgeschrieben werden, um eine transparente und wettbewerbliche Umsetzung zu gewährleisten.

Zeitplan der Bauabschnitte ab 2029

Die ersten konkreten Arbeiten beginnen im Jahr 2029 mit der Umlegung von Werkleitungen in Burgdorf. Dies markiert den Start einer rund zehnjährigen Bauzeit, während derer die Infrastruktur schrittweise umgebaut wird. Die Inbetriebnahme der Kernbauwerke erfolgt gestaffelt, um den Verkehrsfluss bestmöglich aufrechtzuerhalten und die Belastung für Anlieger in den jeweiligen Abschnitten zu regulieren.

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Im Jahr 2035 sollen die zwei neuen Bahnunterführungen sowie das komplexe Verkehrsmanagementsystem in Burgdorf fertiggestellt sein. Dieser Abschnitt stellt eine zentrale Weichenstellung für die zukünftige Verkehrsführung im Hauptort dar. Die darauffolgenden Schritte beinhalten die Umfahrung von Hasle, die ungefähr im Jahr 2037 realisiert werden soll, um den Durchgangsverkehr aus dem Ortskern zu leiten.

Fertigstellung der Umfahrung Oberburg

Etwa im Jahr 2038 ist die Fertigstellung des über einen Kilometer langen Umfahrungstunnels in Oberburg geplant. Dieser Tunneldurchstich gilt als eines der technischen Höhepunkte des Gesamtprojekts und wird die lokale Verkehrssituation maßgeblich entlasten. Die abschließende Umgestaltung der Ortsdurchfahrt in Oberburg wird das gesamte Projekt bis Ende 2040 runden.

Um die potenziellen Verkehrsbehinderungen während dieser langen Bauzeit abzufedern, setzt der Kanton Bern eine spezielle Taskforce ein. Diese Arbeitsgruppe stellt die zentrale Koordinierungsinstanz dar, um Engpässe schnell zu identifizieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten.

Taskforce sichert Infrastruktur während Bauzeit

Der Taskforce gehören Vertreter aus den betroffenen Gemeinden, Blaulichtorganisationen, öffentlichen Verkehrsbetreibern sowie des Kantons an. Diese multiperspektivische Besetzung gewährleistet, dass alle relevanten Stakeholder frühzeitig eingebunden werden. Die Zusammenarbeit soll sicherstellen, dass Notfälle effizient bewältigt und Alternativen für den öffentlichen Verkehr rechtzeitig kommuniziert werden.

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Regierungsrätin Evi Allemann, Kreisoberingenieur Patrick Maurer und Gesamtprojektleiter Christian Teuscher haben die Gemeinden und Organisationen des unteren Emmentals bereits gleichentags über den Stand des Projekts informiert. Diese transparente Kommunikation dient dazu, Unsicherheiten in der Bevölkerung auszuräumen und die notwendigen Veränderungen im Straßenbild frühzeitig vorzubereiten. Die Kombination aus technischer Modernisierung und sozialer Abwägung soll die Lebensqualität in der Region langfristig verbessern.