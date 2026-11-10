Kanton Bern lehnt Steuerabzug für Klimageräte ab

Der Regierungsrat des Kantons Bern verweigert Steuerabzüge für Klimageräte und begründet dies mit dem Bundesrecht. Auch günstigere Sommerstromtarife für Kühlgeräte lehnt die Kantonsregierung ab.

Wer im Kanton Bern ein neues Klimagerät installiert, kann die Kosten auch künftig nicht von den Steuern abziehen. Der Regierungsrat des Kantons Bern hat eine breit abgestützte Motion abgelehnt, die solche Abzüge zum Schutz vor der Hitze verlangte. Die Antwort der Kantonsregierung wurde am Montag veröffentlicht.

Die Urheber der Motion reichten den Vorstoss nach dem vergangenen Hitzesommer ein. Sie forderten steuerliche Anreize für Klima-, Kühl- und Lüftungsgeräte aller Art. Ziel sei der Schutz der Bevölkerung, insbesondere von gesundheitlich gefährdeten Menschen.

Also read Kanton Bern droht Neuverschuldung von 1,9 Milliarden Franken

Steuerabzug für Klimageräte im Kanton Bern

Der Regierungsrat lehnt Steuerabzüge für private Klimageräte ab, weil das übergeordnete Bundesrecht dies nicht zulasse. Nach Darstellung der Kantonsregierung enthält das Harmonisierungsgesetz eine abschliessende Liste der zulässigen Abzüge. Private Kosten für Kühlgeräte gehören nicht dazu.

Für Institutionen wie Altersheime und Spitäler sieht die Kantonsregierung dagegen bereits eine Lösung. Diese Geräte sind dort als geschäftsmässiger Aufwand abziehbar. Die Regierung verweist damit auf eine bestehende Regelung, die den Schutz besonders gefährdeter Menschen in Einrichtungen abdeckt.

Advertisement

Zusätzlich argumentiert der Regierungsrat mit der sozialen Wirkung eines Abzugs. Wegen der Steuerprogression würden vor allem einkommensstarke Haushalte profitieren. Nicht vulnerable Bevölkerungsgruppen würden dadurch stärker entlastet als jene Menschen, die der Hitze besonders ausgesetzt sind.

Stromtarife für Kühlgeräte im Sommer

Die Kantonsregierung lehnt auch günstigere Tarife für überschüssigen Sommerstrom ab, mit dem Kühlgeräte betrieben werden könnten. Die Tarifgestaltung liegt laut Regierungsrat bei den Stromversorgern. Diese unterstehen den Vorgaben des Bundes, weshalb der Kanton hier keinen eigenen Spielraum sieht.

Eine gerätespezifische Abrechnung wäre nach Einschätzung des Regierungsrats technisch und administrativ zu aufwändig. Klimageräte benötigen zusätzlichen Strom und erhöhen damit den Verbrauch in den heissen Monaten. Genau diese Mehrbelastung ist für die Kantonsregierung ein Grund, die Forderung nach verbilligtem Sommerstrom abzulehnen.

Hitzeschutz im Kanton Bern: Nächste Schritte

Der Kanton Bern will den Schutz vulnerabler Menschen vor Sommerhitze über andere Instrumente stärken. Im Rahmen des kantonalen Klimastrategie-Aktionsplans sollen weitergehende Massnahmen konkretisiert werden. Diese Massnahmen richten sich ausdrücklich an gefährdete Gruppen.

Advertisement

Zudem verweist der Regierungsrat auf den bestehenden Hitzeaktionsplan des Kantons. Dieser bildet laut Kantonsregierung die bereits vorhandene Grundlage für den Umgang mit Hitzeperioden. Wer ein Klimagerät anschaffen möchte, muss die Kosten somit weiterhin selbst tragen und kann sie nicht bei den Steuern geltend machen.