Kanton Bern investiert 187 Millionen Franken in den Bahnhofsausbau

Der Kanton Bern hat weitere 187 Millionen Franken für den Bahnhofsausbau in der Stadt Bern gesprochen. Das Geld fliesst in das Teilprojekt der SBB. Am Bahnhof Bern wird viel gebaut. Das Projekt Zukunft Bahnhof Bern soll das Bauwerk für die kommenden Jahrzehnte fit machen. Gründe für die Mehrkosten sind laut den Projektpartnern unter anderem «anspruchsvolle bauliche und geologische Rahmenbedingungen», Abhängigkeiten zu Nachbarprojekten sowie Massnahmen zur Sicherstellung eines stabilen Zugangs. Die Stadt beteiligt sich anteilsmässig an der Finanzierung der Mehrkosten für den Bau des Zugangs Bubenbergplatz. Der 2016 vom Stadtrat genehmigte Kredit von 6,8 Millionen Franken wird für die Bau- und Verkehrsmassnahmen verwendet, etwa den Bau der Personenunterführung Hirschengraben, für welche die Stimmberechtigten der Stadt Bern 2021 einen Kredit von 112 Millionen Franken genehmigt haben. Die Bauarbeiten beim Projekt verlaufen nach Angaben der Projektpartner gut. Der ausgebaute und modernisierte Bahnhof Bern wird voraussichtlich im Jahr 2031 eröffnet.

Der Kanton Bern hat weitere 187 Millionen Franken für den Bahnhof sausbau in der Stadt Bern gesprochen. Das Geld fliesst in das Teilprojekt der SBB . Am Bahnhof Bern wird viel gebaut.

Das Projekt Zukunft Bahnhof Bern soll das Bauwerk für die kommenden Jahrzehnte fit machen. Gründe für die Mehrkosten sind laut den Projektpartnern unter anderem «anspruchsvolle bauliche und geologische Rahmenbedingungen», Abhängigkeiten zu Nachbarprojekten sowie Massnahmen zur Sicherstellung eines stabilen Zugangs. Die Stadt beteiligt sich anteilsmässig an der Finanzierung der Mehrkosten für den Bau des Zugangs Bubenbergplatz.

Der 2016 vom Stadtrat genehmigte Kredit von 6,8 Millionen Franken wird für die Bau- und Verkehrsmassnahmen verwendet, etwa den Bau der Personenunterführung Hirschengraben, für welche die Stimmberechtigten der Stadt Bern 2021 einen Kredit von 112 Millionen Franken genehmigt haben. Die Bauarbeiten beim Projekt verlaufen nach Angaben der Projektpartner gut. Der ausgebaute und modernisierte Bahnhof Bern wird voraussichtlich im Jahr 2031 eröffnet





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