Kanton Basel-Stadt kauft Überbauungen und führt weitere Maßnahmen zur Steigerung des preisgünstigen Wohnungsangebots

Der Kanton Basel-Stadt hat zwei Überbauungen mit insgesamt 600 Wohnungen gekauft und führt weitere Maßnahmen zur Steigerung des preisgünstigen Wohnungsangebots in Basel-Stadt. Der Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart und soll sich im tiefen dreistelligen Millionenbereich bewegen.

Die Überbauungen sollen im Baurecht auch das Areal 'Horburg' dem Kanton Basel-Stadt gehören. Der Kauf preis wurde Stillschweigen vereinbart und soll sich im tiefen dreistelligen Millionenbereich bewegen.

Damit will der Kanton seinem Ziel einen Schritt näherkommen, bis 2050 soll der Anteil von preisgünstigem Wohnraum für Mietwohnungen auf 25 Prozent steigen. Die Vergabe an die Genossenschaften erfolgt über eine Ausschreibung, die jedoch erst 2027 starten soll. Nicht alle sind glücklich mit dem Kauf des Kantons, unter anderem die bürgerliche LDP stellt den Kauf in Frage. Sie moniert, dass der Kanton bewusst in den Wohnungsmarkt eingreife und in Konkurrenz mit privaten Investoren trete.

Die LDP fordert mehr Transparenz, etwa über den genauen Kaufpreis der Areale und den baulichen Zustand der Liegenschaften. Der Kanton hat die beiden Wohnareale 'im Surinam' und 'Horburg' mit insgesamt 600 Wohnungen gekauft. Die Überbauungen sollen im Baurecht an Wohngenossenschaften abgegeben werden. Bis 2050 soll der Anteil von preisgünstigem Wohnraum für Mietwohnungen in Basel-Stadt auf 25 Prozent steigen.

Auch die bisherigen Mieterinnen und Mieter auf den gekauften Arealen sind verunsichert, ob sie in ihren Wohnungen bleiben können. Der Kanton will offenbar eine Verdichtung des Wohnraums schaffen und eine Sanierung der beiden Wohnkomplexe bevorstehen. Dies schürt Unsicherheiten, etwa bei der Frage, ob die Bewohnenden während der Sanierung bleiben dürfen oder ob die Mieten nach der Sanierung steigen





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