Basel-Stadt investiert 343,9 Millionen Franken in Innovationen und Umweltschutz. Die Standortförderung dient der wirtschaftlichen Stärkung und wird bis März 2027 ausbezahlt.

Die Regierung des Kantons Basel-Stadt hat das Förderbudget für das Geschäftsjahr 2025 offiziell auf 343,9 Millionen Franken festgelegt. Diese erhebliche finanzielle Zusage wurde am Dienstag von der kantonalen Behörde publik gemacht und dient dazu, den Standort Basel wirtschaftlich nachhaltig zu stärken. Die Mittel fließen primär in betriebliche Investitionen, die innovative Kapazitäten der ansässigen Firmen ausbauen sollen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Unterstützung von Umweltprojekte n und sozialen Maßnahmen wie der Elternzeit.

Verhandlung und Kürzung der Fördermittel

Die Verwaltung hatte zunächst Förderbeträge in Höhe von 366,9 Millionen Franken als berechtigt eingestuft. Dieser geplante Betrag überstieg jedoch das verfügbare Fondsvolumen deutlich. Als Konsequenz daraus kürzte die Regierung die Gesamtsumme um knapp 13 Prozent auf den finalen Betrag von 319,4 Millionen Franken. Dieser reduzierte Betrag repräsentiert den größten Teil des bewilligten Gesamtvolumens und spiegelt die strenge Haushaltsdisziplin wider, die bei der Mittelverwendung angewendet wird.

Also read Chur GR: Naturmuseum soll für 38,8 Millionen Franken erneuert werden

Umwelt und Elternzeit als Wachstumsmotoren

Der Umweltschutzbereich verzeichnete eine besonders starke Nachfrage nach Fördergeldern. Die Zahl der eingereichten Gesuche stieg in diesem Bereich mit 25 Anträgen mehr als auf das Dreifache an. Für diese Maßnahmen zur Emissionsreduktion bewilligte der Kanton einen Betrag von 19,8 Millionen Franken. Zusätzlich flossen 3,4 Millionen Franken an die Unterstützung von zusätzlicher Elternzeit. Diese Mittel sollen die Work-Life-Balance in Unternehmen verbessern und die Attraktivität des Arbeitsstandorts erhöhen.

Advertisement

Ungleichverteilung der Förderung nach Firmen größe

Die Verteilung der bewilligten Gelder zeigt ein klares Gefälle zugunsten großer Industrieunternehmen. Von den Gesamtfördermitteln entfallen 77,3 Prozent auf Unternehmen, die mindestens 2500 Beschäftigte haben. Betriebe mit einer Mitarbeiterzahl zwischen 250 und 2499 Personen erhalten lediglich 9,6 Prozent der Mittel. Kleine Firmen mit bis zu 249 Mitarbeitenden kommen auf 13,1 Prozent. Diese Strukturierung unterstreicht die strategische Fokussierung der kantonalen Wirtschaftspolitik auf große Arbeitgeber mit hohem Beschäftigungspotenzial.

Finanzierung und Auszahlungszeitraum

Die Verwaltungskosten für das Jahr 2026 beziffert die Regierung auf rund 1,3 Millionen Franken. Diese Kosten werden erstmals vollständig über die beiden Standortfonds finanziert. Für das Jahr 2026 ist eine weitere Steigerung der Nachfrage zu erwarten, wobei sich die Zahl der Gesuche auf 69 beläuft, nach 34 im Vorjahr. Der Kanton hat für diesen Bereich 23,2 Millionen Franken bereitgestellt. Im Fonds verbleibt ein Restsaldo von 109,8 Millionen Franken, den der Kanton auf das Folgejahr überträgt. Die vollständige Auszahlung der bewilligten Förderbeiträge soll bis März 2027 erfolgen.