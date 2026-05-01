Kanton Aargau verhängt Fangverbot für Äschen und setzt auf Lebensraumverbesserungen

Der Kanton Aargau reagiert auf den dramatischen Rückgang der Äschenbestände mit einem sofortigen Fangverbot und Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensräume. Parallel dazu gibt es Probleme mit PFAS-Belastungen in Fischen, die Berufsfischer und Verbraucher betreffen.

Die Fortpflanzung der Äsche im Kanton Aargau hat in den letzten Jahren dramatisch abgenommen. Seit 2011 wird der Bestand der Fischart durch die Sektion Jagd und Fischerei des Kantons in Zusammenarbeit mit externen Fachbüros und freiwilligen Anglerinnen und Anglern überwacht.

Die systematische Zählung der frisch geschlüpften Larven in ausgewählten Uferabschnitten des Rheins, der Aare, der Reuss, der Limmat sowie in einigen Zuflüssen zeigte alarmierende Ergebnisse. Die Fortpflanzungserfolge der Äsche sind in den letzten drei bis vier Jahren massiv zurückgegangen, wie der Kanton in einer Mitteilung bekannt gab. Als direkte Reaktion auf diese Entwicklung hat der Kanton Aargau ein sofortiges Fangverbot für Äschen verhängt. Eine ganzjährige Schonzeit soll die stark gefährdete Art schützen und langfristig erhalten.

Zudem werden gezielte Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensräume umgesetzt, um die Population wieder zu stabilisieren. Dazu gehören die Schaffung kühler Rückzugsgebiete in der Nähe von Grundwasseraufstössen oder Zuflüssen, die Verbesserung der Laich- und Jungfischhabitate sowie die Förderung der Beschattung von Gewässern durch Gehölze. Die Wirksamkeit dieser Maßnahmen wird im Rahmen des Monitorings kontinuierlich überprüft. Im Jahr 2030 soll eine Evaluierung zeigen, ob sich die Äschenbestände erholt haben.

Sollte dies der Fall sein, könnte das Fischen der Äsche mittelfristig wieder erlaubt werden. Der Rückgang der Äschenbestände ist jedoch kein regionales Phänomen. Auch in mehreren Nachbarkantonen wurden ähnliche Maßnahmen ergriffen. So hat der Kanton Solothurn die Äsche ab 1.

Januar 2026 ganzjährig unter Schutz gestellt und den Fang verboten. Die Kantone Zürich, Schaffhausen und Thurgau haben nach dem Hitzesommer 2018 befristete Fangverbote erlassen, die seitdem verlängert wurden. Im Kanton Bern ist das Fischen von Äschen seit Jahresbeginn nur noch mit einer Sonderbewilligung und strengeren Schonbestimmungen möglich. Parallel zu den Problemen mit der Äsche gibt es im Kanton Aargau weitere Herausforderungen für die Fischpopulationen.

Untersuchungen haben gezeigt, dass 28 Prozent der untersuchten Fische in Aargauer Gewässern mit PFAS über den gesetzlichen Höchstwerten belastet sind. Dies hat konkrete Auswirkungen auf Berufsfischer und Verbraucher. Besonders betroffen sind der Hecht und der Egli im Hallwilersee. Während der Egli trotz hoher Belastung weiterhin gefischt werden darf, gelten für den Hecht strengere Grenzwerte.

Dies wirft Fragen auf, warum die Grenzwerte für verschiedene Fischarten unterschiedlich sind und welche Faktoren bei der Festlegung eine Rolle spielen. Gabriel Haller, ein langjähriger Fischer am Hallwilersee, äußert sich besorgt über die Situation. Für ihn ist das Fischen nicht nur ein Hobby, sondern eine Leidenschaft, die nun durch die hohen PFAS-Belastungen in den Fischen gefährdet ist. Die Einschränkungen treffen ihn und andere Fischer hart, da sie ihre Tätigkeit nicht mehr wie gewohnt ausüben können.

Die Aargauer Zeitung berichtet ausführlich über diese Entwicklungen und die Auswirkungen auf die lokale Fischerei. Die Situation zeigt, wie wichtig es ist, die Gewässerqualität zu überwachen und gezielte Maßnahmen zum Schutz der Fischbestände zu ergreifen. Nur so kann langfristig die biologische Vielfalt in den Aargauer Gewässern erhalten werden





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