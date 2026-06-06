Kanti Wettingen: Wandgemälde nach Vandalenakt restauriert werden soll

Das beschädigte Wandgemälde an der Kanti Wettingen soll restauriert werden. Die Künstlerin und die Schule suchen nach einem Weg, das Gemälde zu erhalten. Der Kanton Aargau möchte das Feld nicht räumen und den Vandalen preisgeben. Der Rektor hat Gespräche mit einem Restaurator aufgenommen, um das Gemälde zu retten. Es gibt drei Möglichkeiten, das Gemälde zu retten: die Wand wieder weiß zu überputzen, die Sprayer-Tags zu integrieren oder die schwarzen Übermalungen abzutragen und das Gemälde anschliessend zu restaurieren. Die Kanti Wettingen wird sich nächste Woche für eine der Möglichkeiten entscheiden. Die Künstlerin möchte das Gemälde restaurieren, auch wenn die Wunden und Narben sichtbar bleiben werden, die der Vandalenakt hinterlassen hat. Es gibt auch eine Belohnung von 3000 Franken für Hinweise auf die Täter. Der Rektor setzt bei der Suche nach den Tätern auch auf Unterstützung von Badener Kantischülern. Es gibt neue Details zu Konsequenzen für Badener Kanti-Schüler, die an den Ereignissen beteiligt waren. Die Schüler, die von der Schule weggewiesen werden, müssen ihr Maturazeugnis beim Rektor abholen. Es gibt auch Optionen für Schüler, die von der Schule weggewiesen werden.,

Die Kanti Wettingen und die Künstlerin suchen nach einem Weg, das beschädigte Wandgemälde zu erhalten. Das Gemälde wurde von einem unbekannten Täter stark beschädigt. Die Künstlerin hat das Gemälde mit Naturpigmenten auf den Putz gemalt, eine sogenannte Freskotechnik .

Sie hat sich intensiv auf die Malerei vorbereitet, indem sie unter anderem in Pisa verschiedene Fresken studiert hat. Die Kosten für das Gemälde beliefen sich auf etwa 150'000 Franken. Der Kanton Aargau möchte das Feld nicht räumen und den Vandalen preisgeben. Der Rektor der Kanti Wettingen, Paul Zübli, hat Gespräche mit einem Restaurator aufgenommen, um das Gemälde zu retten.

Der Restaurator hat drei Möglichkeiten vorgeschlagen: die Wand wieder weiß zu überputzen, die Sprayer-Tags zu integrieren oder die schwarzen Übermalungen abzutragen und das Gemälde anschliessend zu restaurieren. Die Kanti Wettingen wird sich nächste Woche für eine der Möglichkeiten entscheiden. Die Künstlerin möchte das Gemälde restaurieren, auch wenn die Wunden und Narben sichtbar bleiben werden, die der Vandalenakt hinterlassen hat. Es gibt auch eine Belohnung von 3000 Franken für Hinweise auf die Täter.

Der Rektor setzt bei der Suche nach den Tätern auch auf Unterstützung von Badener Kantischülern. Es gibt neue Details zu Konsequenzen für Badener Kanti-Schüler, die an den Ereignissen beteiligt waren. Die Schüler, die von der Schule weggewiesen werden, müssen ihr Maturazeugnis beim Rektor abholen. Es gibt auch Optionen für Schüler, die von der Schule weggewiesen werden.





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