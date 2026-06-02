Kanti Baden zieht Bilanz nach Ausschreitungen an Kanti Wettingen

Nach gewalttätigen Vorfällen an einem Abschlussfest der Kantonsschule Wettingen hat die Schulleitung der Kantonsschule Baden die Ereignisse aufgearbeitet. Videoauswertungen und Zeugenbefragungen identifizierten viele Beteiligte aus Baden, darunter Schüler verschiedener Ausbildungsrichtungen. Die Schule unterscheidet zwischen Reumütigen und Gewalttätigen und hat bereits disziplinarische Massnahmen eingeleitet. Zudem wurde Strafanzeige erstattet.

An der Kantonsschule Wettingen kam es vor einigen Wochen zu Ausschreitungen im Zusammenhang mit einem Abschlussfest. Videoaufnahmen und Zeugenaussagen von rund 40 Schülerinnen und Schülern wurden ausgewertet, um die Beteiligten zu identifizieren.

Die Schulleitung der Kantonsschule Baden, zu der auch die betroffenen Schüler gehören, informierte in einem Schreiben an Schüler und Eltern über die Aufarbeitung der Vorfälle und weitere beschlossene Schritte. Demnach stammen die meisten identifizierten Beteiligten aus der Kantonsschule Baden, darunter Jugendliche aus dem Gymnasium, der Wirtschaftsmittelschule und der Informatikmittelschule.

Zudem befanden sich unter den Beteiligten auch Personen, die keine der beiden Schulen besuchten. Neue Erkenntnisse deuten darauf hin, dass einzelne Schüler der Kanti Wettingen die aus Baden angereiste Gruppe empfangen und den Weg auf das Schulgelände gezeigt haben sollen. Der Rektor Daniel Franz betonte, viele Beteiligte hätten in ihren Stellungnahmen Reue gezeigt und sich von den späteren gewalttätigen Handlungen distanziert.

Während der Eskalation wurden Schüler aus Wettingen mit Bier, Essig, Mehl und Eiern beworfen, zudem kamen Feuerwerkskörper und Böller zum Einsatz. Die Schulleitung kündigte differenzierte Konsequenzen an: Wer sich frühzeitig distanzierte, wird anders beurteilt als diejenigen, die aktiv randalierten oder andere gefährdeten. Für eine Schülerin wurde bereits ein Verweis beim Kanton beantragt, für zwei weitere Beteiligte wird dies noch geprüft.

Parallel hat die Kanti Baden Strafanzeige gegen unbekannt erstattet, insbesondere gegen solche, die sich unter die Schüler der Kanti Baden mischten oder Sachbeschädigungen verursachten. Die Schule will die Ermittlungen der Kantonspolizei Aargau unterstützen





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