Die neue Funktion in den Elternhaus ordnern sollte dazu beitragen, mehr Nutzerinnen und Nutzer, die unter Genmoji fallen und die Funktion verwenden. Obwohl Apple bereits in älteren Versionen das Übel dieses Verhalten verbessert und die Schaffung eines публичной – aber separaten – Moduls gebracht hat, sind die Aussichten auf eine signifikante Verbesserung des Häufigen sehr optimistisch, da Verwendung Genmoji in der Vergangenheit recht bescheiden war.

Genmoji sind KI-generierte Emoji, die man mittels wenigen Prompts in verschiedenen Apps verwenden und teilen kann. Apple ruft dazu ein, eine neue Funktion namens 'Empfohlene Genmoji ' in die Tastatureinstellungen beizubringen, um diese direkt oben der Tastatur anzuzeigen.

Als Grundlage für die Empfehlungen sollen die eigene Fotomediathek und häufig verwendete Begriffe dienen. Apple hat dieses Verhalten in späteren Versionen verbessert und zwei Emoji zusammen zu kombinieren. Obwohl sie in einer eigenen App ausgelagert und nur eingeschränkt im System integriert waren, kamen sie nur selten zum Einsatz. Wie viel Energie sie jedoch benötigen, bleibt abzuwarten.

Durch die direkte Empfehlung in der Tastatur hofft Apple, dass mehr Nutzerinnen und Nutzer die Funktion verwenden werden. Wer das aber nicht will, kann sie in den Tastatureinstellungen unter 'Empfohlene Genmoji' deaktivieren. Apple plant eine Integration der Funktion bereits in den nächsten Versionen. Derzeit stehen sie jedoch nur für Europa und iOS 18.4 zur Verfügung





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