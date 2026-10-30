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Kandahar und Appenzeller Gurt eröffnen gemeinsam einen Pop-Up-Shop

BernerZeitung#1 in Switzerland
Kandahar und Appenzeller Gurt eröffnen gemeinsam einen Pop-Up-Shop
Souvenir Sport · Pop-Up-Shop · Swiss Winter Souvenir Shop
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Gegenüber des SBB-Reisezentrums richtet sich 2. November bis 28. Januar der "Swiss Winter Souvenir Shop" ein. Auch das Alpine Museum und USM sind mit an Bord.

Im Bahnhof Bern eröffnet Anfang November ein temporärer Laden. Wie Souvenir Sport in einer Mitteilung schreibt, verkauft der " Swiss Winter Souvenir Shop" vom 2. November bis 28.

Januar Waren aus aus Schweizer Produktion. Im Pop-up-Shop gegenüber des SBB-Reisezentrums soll es Vintage-Kleidung aus verschiedenen Bereichen - etwa historische Jacken, Sennenblusen und klassische Mäntel geben. Ergänzt wird das Angebot durch kleinere, in der Schweiz hergestellte Accessoires und Alltagsgegenstände. An dieser Stelle finden Sie einen ergänzenden externen Inhalt.

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Partner sind Kandahar und Appenzeller Gurt

Falls Sie damit einverstanden sind, dass Cookies von externen Anbietern gesetzt und dadurch personenbezogene Daten an externe Anbieter übermittelt werden, können Sie alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen. Hauptpartner des Projekts sind die Berner Oberländer Schuhmarke Kandahar und das Unternehmen Appenzeller Gurt, welches unter anderem Ledergürtel mit Kuhmotiven herstellt. Eingerichtet wird der Laden in Zusammenarbeit mit dem Münsinger Möbelhersteller USM.

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Der "Swiss Winter Souvenir Shop" ist von Montag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr geöffnet, am Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 10 bis 18 Uhr.

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