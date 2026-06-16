Kanadischer Student wegen ADHS-Medikamenten in Georgien inhaftiert

Ein 22-jähriger Kanadier wird am Flughafen von Tiflis verhaftet, weil er sein ADHS-Medikament Adderall ohne georgisches Rezept einzuführen versucht. Ihm drohen jahrelange Haftstrafen. Der Fall unterstreicht die Wichtigkeit, sich vor Reiseantritt exakt über die lokalen Arzneimittelgesetze zu informieren.

Der junge Kanadier Simon Rovensky aus Vancouver wollte im Mai einen Freund in Georgien besuchen. Er packte seine Reiseapotheke sorgfältig in das Necessaire, ohne weiter über die örtlichen Bestimmungen nachzudenken.

Das sollte sich als folgenschwerer Fehler erweisen: Bei der Einreise am Flughafen von Tiflis wurde der 22-Jährige wegen seiner ADHS-Medikamente verhaftet. Zusammen mit seinem Freund, der keine Medikamente dabeihatte, wurde er stundenlang verhört, einer Leibesvisitation unterzogen und sein Handy beschlagnahmt. Während der Freund nach sieben Stunden wieder freikam, wurde Simon Rovensky ins Gldani-Gefängnis nördlich der Hauptstadt gebracht. Dort sitzt er seitdem in Untersuchungshaft.

Ihm wird Schmuggel in großem Umfang sowie illegaler Erwerb und Besitz von Betäubungsmitteln vorgeworfen. Nach georgischem Recht drohen ihm dafür zwischen acht und zwanzig Jahren Haft. Die Verhandlung ist für den 25. Juni angesetzt.

Das eigentliche Problem ist ein einfaches Stück Papier. Simons Medikament Adderall, in Kanada und den USA zur Behandlung von ADHS weit verbreitet, wird in Georgien als Betäubungsmittel mit hohen medizinischen und sozialen Risiken eingestuft. Zur Einfuhr ist ein ins Georgische übersetztes Rezept und eine begrenzte Menge erforderlich, wie das georgische Portal Sova berichtet. Simon hatte weder ein solches übersetztes Rezept noch den Kassenbon aus der Apotheke dabei.

Zudem deklarierte er das Medikament bei der Einreise nicht, da er nicht wusste, dass es verboten ist. Adderall enthält Amphetamin und Dextroamphetamin. In der Schweiz sind vergleichbare Wirkstoffe wie Methylphenidat (Ritalin, Concerta) oder Lisdexamfetamin (Elvanse) erhältlich, Adderall selbst ist hier nicht zugelassen. Seine Schwester Nika hat auf der Plattform GoFundMe einen Spendenaufruf gestartet, um die hohen Anwaltskosten von umgerechnet etwa 5600 Franken und eine mögliche Busse von bis zu 36000 Franken zu decken.

Das Spendenziel liegt bei 28500 Franken, bereits kamen über 25000 Franken zusammen. Sollte die Busse bezahlt werden, ist laut Verteidigung eine Freilassung mit anschließender Abschiebung möglich. Die kanadische Botschaft erklärte der Familie, nicht in das laufende Verfahren eingreifen zu können. Global Affairs Canada sicherte lediglich konsularische Unterstützung zu.

"Das soll eine Warnung für andere Kanadier sein", sagt Nika Rovensky. Der Fall mag extrem erscheinen, zeigt aber ein grundsätzliches Risiko für alle Reisenden.

"Medikamente, die in der Schweiz legal ärztlich verschrieben und eingenommen werden dürfen, können im Ausland strengeren Vorschriften unterliegen oder sogar verboten sein", erklärt Alex Josty, Mediensprecher von Swissmedic. Besonders kritisch seien starke Opioid-Schmerzmittel, ADHS-Stimulanzien, gewisse Psychopharmaka sowie Mittel mit Ephedrin oder Codein. In vielen Ländern fallen solche Präparate unter sehr strenge Betäubungsmittelgesetze.

"Das Mitführen ohne korrekte Dokumentation kann dort strafrechtliche Konsequenzen haben", warnt Josty. Die Verantwortung liegt eindeutig bei den Reisenden. Swissmedic verweist auf die Reisehinweise des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten. Oft ist das Originalrezept mitzuführen, als Beleg für rechtmäßigen Erwerb und persönlichen Gebrauch.

Medikamente sollten in der Originalverpackung bleiben und idealerweise mit einem Etikett versehen sein, das Name, Geburtsdatum und Abgabestelle enthält. Bei fraglichen Mitteln kann ein ärztliches Attest sinnvoll sein, das Diagnose, Wirkstoff, Dosierung und Reisedauer festhält. Wer Spritzen oder Injektionszubehör dabeihat, sollte eine englische ärztliche Bescheinigung mitnehmen, insbesondere bei Flugreisen. Die beste Vorsorge ist ein frühzeitiges Gespräch mit dem behandelnden Arzt, um alle notwendigen Dokumente für die Reise zu erhalten





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