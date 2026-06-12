Kanada holt bei der WM 2026 ersten Punkt

Die kanadische Fußballnationalmannschaft hat bei der WM 2026 ihren ersten Punkt geholt. Im Spiel gegen Bosnien-Herzegowina endete es 1:1. Die Bosnier hatten in der 21. Minute durch Jovo Lukic das 1:0 erzielt.

Das Remis in Toronto war ein wichtiger Punkt für Kanada bei der WM 2026 . Obwohl sie am Ende dem Sieg näher waren, konnten die Kanadier den Ausgleich nicht erzielen.

Die Bosnier hatten in der 21. Minute durch Jovo Lukic das 1:0 erzielt. In der Folge übernahmen die Kanadier das Diktat, aber die Bosnier legten den Fokus auf das Verteidigen der Führung. Bis zur Pause ging der Plan der Gäste ohne grössere Probleme auf.

Doch nach dem Seitenwechsel mehrten sich die Aktionen im Strafraum von Bosnien-Herzegowina. Gleich zweimal verpasste Kanada den Ausgleich nur hauchdünn. In der 78. Minute spielten sich die Co-Gastgeber erneut bis in den gegnerischen Strafraum durch.

Larin schloss ab und fand via Bein von Katic mit seinem Schuss einen Weg vorbei an Vasilj ins bosnische Gehäuse. Dank der späten Erlösung holte Kanada bei seiner dritten WM-Teilnahme den ersten Punkt überhaupt. Die bisherigen sechs WM-Partien hatten die Nordamerikaner allesamt verloren. So geht's weiter Am Samstag um 21:00 Uhr steht in der Gruppe B das zweite Spiel an.

In San Francisco wird die Schweiz von Katar gefordert. Für Bosnien-Herzegowina geht es am kommenden Donnerstag um 21:00 Uhr gegen die Nati weiter. Kanada trifft unmittelbar im Anschluss auf Katar





srfnews / 🏆 52. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FIFA WM 2026 Kanada Bosnien-Herzegowina Fußball WM 2026

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ETH-Professor unterstützt Nati: Revolutionäre GegneranalyseDie Schweizer Nati nutzt die Expertise von ETH-Professor Ulrik Brandes für die WM 2026.

Read more »

Fussball-WM 2026: Kanada geht auf Distanz zu den USAKanada freut sich auf die WM – und zeigt sich selbstbewusst

Read more »

Fussball-WM 2026: Kanada geht auf Distanz zu den USAKanada freut sich auf die WM – und zeigt sich selbstbewusst

Read more »

WM 2026: Kanada und Bosnien-Herzegowina starten in die GruppenphaseDie WM 2026 geht weiter: Nach dem Auftaktsieg von Mexiko gegen Südafrika gewinnt auch Südkorea sein erstes Spiel gegen Tschechien. Kanada muss ohne Alphonso Davies antreten. Zudem sorgt Erling Haaland mit dem Namen "Braut" auf seinem Trikot für Aufmerksamkeit.

Read more »