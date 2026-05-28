Kanada gewinnt Viertelfinale gegen USA

Die Kanadier haben ihre Favoritenrolle im Viertelfinal-Duell mit den USA gerecht geworden. Die Ahornblätter, die ungeschlagen durch die Gruppenphase marschiert waren, waren in Freiburg das dominante Team.

Die Kanadier haben ihre Favoritenrolle im Viertelfinal-Duell mit den USA gerecht geworden. Die Ahornblätter, die ungeschlagen durch die Gruppenphase marschiert waren, waren in Freiburg das dominante Team.

Kurz vor Ende des 1. Drittels sorgte Macklin Celebrini im Powerplay für die kanadische Führung. Zu diesem Zeitpunkt war die Partie für Ryan Lindgren bereits zu Ende gewesen, der US-Amerikaner hatte in der 7. Minute eine Matchstrafe erhalten.

In der 30. Minute entschied Dylan Holloway die Partie mit dem 2:0 für Kanada. Von den USA, die schon das gesamte Turnier unter den Erwartungen geblieben waren, kam im Schlussdrittel ausser einem Pfostenschuss zu wenig – nach zwei Empty-Nettern jubelten die Kanadier noch ein drittes und viertes Mal. Sidney Crosby kam so auch noch günstig zu seinem ersten Tor an dieser WM





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