Kampfjet-Lärm im Haslital: Bevölkerung begehrt gegen Pläne der Armee auf

Anwohner im Berner Oberland wehren sich gegen die Lärmpläne für den F-35. Bei einer Informationsveranstaltung des VBS kam es zu hitzigen Debatten über ungenügende Schutzmassnahmen.

Der Unmut in der Bevölkerung des Haslitals gegenüber den Plänen der Schweiz er Armee erreicht einen neuen Höhepunkt. Am Montagabend versammelten sich rund 170 Anwohnerinnen und Anwohner aus Meiringen , Unterbach, Brienzwiler und Schattenhalb auf dem Militärflugplatz Meiringen , um ihren massiven Widerstand gegen die Stationierung der neuen F-35 -Kampfjets zu artikulieren. Die Stimmung war von Beginn an geladen.

Viele der Anwesenden fühlen sich durch die Ankündigung, lediglich Schallschutzfenster als Kompensationsmassnahme anzubieten, regelrecht vor den Kopf gestossen. Die Debatte verdeutlicht das tiefe Misstrauen, das über Jahrzehnte hinweg durch Enteignungen und die ständige Lärmbelastung gewachsen ist. Kritiker wie Kurt Fankhauser erinnern an die traumatische Vergangenheit, in der ihre Vorfahren für den Ausbau des Flugplatzes kaum eine Entschädigung erhielten. Heute, angesichts der geplanten Inbetriebnahme der F-35 ab 2030, sehen sie sich erneut vor vollendete Tatsachen gestellt, die ihre Lebensqualität weiter einschränken könnten. Während der Informationsveranstaltung entpuppten sich die Vorschläge des Verteidigungsdepartements (VBS) als Zündstoff. Die Armee plant, bei stark belasteten Gebäuden Schallschutzfenster zu finanzieren. Für die Betroffenen vor Ort ist dies jedoch lediglich eine Alibiübung. Sie fordern eine umfassende Isolierung, die auch Dach- und Wandkonstruktionen miteinbezieht. Bürger kritisierten lautstark, dass der Bund bei eigenen Liegenschaften mit hohen Standards agiere, während den privaten Haushalten lediglich das absolute Minimum zugestanden werde. Besonders frustrierend wirkte zudem das vorzeitige Ende der Fragerunde, das nur unter erheblichem Druck aus dem Publikum kurzfristig verlängert wurde. Das Gefühl, mit ihren Sorgen nicht ernst genommen zu werden, scheint sich tief in das Bewusstsein der Anwohnenden eingebrannt zu haben. Ein besonders schmerzlicher Punkt war zudem der kurzfristig abgesagte Hörvergleich. Viele Anwohnerinnen und Anwohner hegten die Vermutung, dass die Armee den tatsächlichen, voraussichtlich deutlich höheren Lärmpegel der neuen F-35 bewusst verschleiern wolle, um den Widerstand klein zu halten. Die offizielle Kommunikation des VBS versuchte zwar, mit neuen Betriebskonzepten zu besänftigen, doch die Aussichten auf Erfolg sind gering. Eine Reduktion der Flugbewegungen auf höchstens 2500 pro Jahr sowie der Verzicht auf Trainingsflüge zu Randzeiten sollen die Belastung abfedern. Doch für die etwa 130 betroffenen Gebäude, von denen 48 bereits den Alarmwert überschreiten, reichen diese Massnahmen bei weitem nicht aus. Die Diskussion zeigt eine klaffende Lücke zwischen den militärstrategischen Notwendigkeiten des Bundes und dem Bedürfnis der Bevölkerung nach Ruhe und Respekt vor ihrem Privateigentum. Die Einsprachefrist bis zum 18. Mai rückt näher, und das Misstrauen in die versprochenen technischen Lösungen bleibt. Ob der Kommandant des Flugplatzes noch einen Termin für den geforderten Hörvergleich organisieren kann, ist derzeit völlig offen und hängt von der Verfügbarkeit der F-35 ab. In der Zwischenzeit wächst der Widerstand in der Region weiter, und die gelben Plakate an den Scheunen des Haslitals fungieren als stumme, aber deutliche Mahnung an Bern, dass der Kampf um die Lebensqualität im Oberland noch lange nicht entschieden ist





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