Kampf um den Strand: Wie Jamaica um den öffentlichen Zugang zur Küste ringt

In Jamaika sind die meisten Strände in Privatbesitz oder Luxury-Resorts. Ein langjähriger Rechtsstreit um Winnifred Beach zeigt, wie Einheimische um ihr Recht auf Zugang zum Meer kämpfen - und einKolonialgesetz bis heute wirkt.

Die Strände der Karibik insel Jamaika ziehen Jahr für Jahr Millionen von wohlhabenden Touristen an. Für viele Einheimische jedoch ist der Zugang zum Meer ein hart umkämpftes Recht.

Der Umwelt- und Bürgerrechtsaktivist Wilbourn Carr, 73, kämpft seit Jahren dafür, dass Strände wie Winnifred Beach im Südosten der Insel öffentlich bleiben. Der nach seiner Tochter benannte Strand war einst der Gemeinschaft vermacht worden, sollte aber Anfang der 2000er-Jahre an Investoren für ein Luxusresort verkauft werden. Es folgten Proteste und ein langwieriger Rechtsstreit, der 2015 vor Jamaikas Oberstem Gericht zugunsten der Bevölkerung endete. Heute kostet der Eintritt einen US-Dollar, der für Toiletten und Unterhalt genutzt wird.

Dennoch bleibt die Sorge, dass der Strand eines Tages doch noch privatisiert werden könnte. Dieser Konflikt steht beispielhaft für eine landesweite Debatte. Der Beach Control Act aus dem Jahr 1956 schränkt den öffentlichen Zugang zu den Stränden massiv ein. Obwohl Jamaika über mehr als 1000 Kilometer Küste verfügt, ist weniger als ein Prozent davon öffentlich zugänglich.

Viele Jamaikaner sehen darin ein hartnäckiges Erbe der Kolonialzeit, bei dem die attraktivsten Küstenabschnitte im Besitz wohlhabender ausländischer Eigentümer blieben. Die Emotionalität des Themas zeigte sich zuletzt in einem viralen Instagram-Video, in dem bewaffnete Polizisten eine Gruppe daran hinderten, in der Blue Lagoon zu baden. Das morgendliche Bad im Meer oder Fluss ist für viele Jamaikaner ein wichtiger kultureller und identitätsstiftender Akt.

Nur wenige Kilometer von Winnifred Beach entfernt liegt das Frenchman's Cove, ein weiteres Strandparadies, das jedoch völlig anders genutzt wird. Dort bewirtschaftet ein Resort den Strand, der durch einen kleinen Fluss und steile Felsen besonders malerisch ist. Der Eintritt kostet zehnmal so viel wie am öffentlichen Winnifred Beach. Während die Touristenstrände makellos sauber sind und Erholung versprechen, bleibt die Frage, ob sich Einheimische diesen Luxus leisten können.

Jamaikas Wirtschaft profitiert massiv vom Tourismus, der zu rund 70 Prozent von US-Amerikanern stammt. Die All-Inclusive-Resorts konzentrieren sich auf Hotspots wie Montego Bay, Negril und Ocho Rios. Für viele Besucher ist Jamaika ein Ferienziel wie für Europäer Mallorca - Sonne, Strand und Meer. Bei einem Besuch im 5-Sterne-Resort Excellence Oyster Bay posiert ein texanisches Brautpaar im Sonnenuntergang für Hochzeitsfotos, ein Bild, das den Traum von der karibischen Idylle verkörpert.

Doch hinter dieser Fassade tobt ein struktureller Kampf um Zugang, Gerechtigkeit und kulturelle Identität





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