Kampf um den Flugplatz Kägiswil: Petition und Rega-Pläne

Eine Petition mit über 10'800 Unterschriften fordert den Erhalt des Flugplatzes Kägiswil. Die Rega plant die Verlegung ihres Hauptsitzes dorthin, was zu Konflikten mit der Flugplatzgenossenschaft führt.

Die Petition zum Erhalt des Flugplatzes Kägiswil wurde am 5. Mai bei der Bundeskanzlei eingereicht. Die Online- Petition , die von 10'820 Personen unterzeichnet wurde, fordert den Bundesrat auf, die notwendigen Rahmenbedingungen für den dauerhaften Erhalt des Flugplatzes Kägiswil zu schaffen.

Peter Tschümperlin, Präsident des Verbands Schweizer Flugplätze, Thomas Geissdörfer, Präsident der Flugplatzgenossenschaft Obwalden, und Matthias Jauslin, Nationalrat und Präsident des Aero-Clubs der Schweiz, präsentierten das Plakat. Petitionen stellen ein politisches Grundrecht dar, um Anregungen oder Forderungen zu äussern, haben aber im Gegensatz zu einer Volksinitiative keine rechtlich bindende Wirkung. Die Flugplatzgenossenschaft Obwalden kämpft weiterhin um den Erhalt des Flugplatzes, da sie befürchtet, dass die Rega durch öffentlichen Druck Einfluss auf die Behörden ausübt, um ihre eigenen Interessen durchzusetzen.

Thomas Geissdörfer, Präsident der Flugplatzgenossenschaft und Pilot, sieht in diesem Vorgehen einen Versuch der Rega, medialen Druck zu erzeugen. Obwohl die Petition erfolgreich war, stammen nur rund sieben Prozent der Unterschriften aus dem Kanton Obwalden selbst. Ernst Kohler, CEO der Rega, betont die Notwendigkeit des Flugplatzes Kägiswil für die Rega und erklärt, dass sie nicht mit Einsprächen rechnen.

Er argumentiert, dass die Rega den Flugplatz benötigt, um ihren neuen Hauptsitz in Sarnen zu bauen und ihre lebensrettenden Einsätze weiterhin effektiv durchführen zu können. Die Rega plant möglicherweise eine Einsatzbasis in Kägiswil, was von der Obwaldner Regierung jedoch verneint wird. Dennoch könnte es in begründeten Einzelfällen zu Nachtflügen kommen. Die Flugplatzgenossenschaft Obwalden hat jedoch einen Rückschlag erlitten, da das Bundesgericht ihre Beschwerde im Umnutzungsverfahren des Flugplatzes Kägiswil nicht berücksichtigt hat.

Trotz dieses Urteils ist die Geschichte noch nicht abgeschlossen. Der Kampf um den Flugplatz Kägiswil scheint sich zugunsten der Rega zu entwickeln, aber das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Täglich sieht man Kleinflugzeuge im Landeanflug auf Kägiswil, was die anhaltende Nutzung des Flugplatzes verdeutlicht. Das Bundesgericht beschäftigt sich nun mit dem Fall, nachdem ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts die Situation der Flugplatzgenossenschaft verschlechtert hatte.

Die Flugplatzgenossenschaft hofft weiterhin auf eine Umnutzung des Geländes. Die Diskussion um den geplanten Rega-Hauptsitz in Obwalden wirft Fragen nach dem volkswirtschaftlichen Nutzen auf. Volkswirtschaftsdirektor Daniel Wyler nimmt Stellung und bewertet die Situation. Es gibt widersprüchliche Aussagen zwischen der Rega und der Flugplatzgenossenschaft bezüglich der zukünftigen Nutzung des Flugplatzes.

Ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts spielt dabei eine wichtige Rolle. Die Freiteilversammlung war gut besucht, und Präsident Niklaus Wirz blickte auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Er nahm auch Stellung zum geplanten Rega-Projekt. Die Rega plant, ihren Hauptsitz nach Kägiswil zu verlegen, da sie den Standort am Flughafen Zürich spätestens Ende 2030 verlassen muss.

Der Rega-CEO erläutert, warum dieser Standort ideal ist. Die Flugplatzgenossenschaft Obwalden zeigt sich kämpferisch und betont ihr Ziel, langfristig in Kägiswil fliegen zu können. Der Sarner Gemeindepräsident Jürg Berlinger freut sich über die Pläne der Rega, während der Obwaldner Volkswirtschaftsdirektor Daniel Wyler von einem lachenden und weinenden Auge spricht. Der Flugbetrieb in Kägiswil ist bis September nächsten Jahres sichergestellt, aber die Zukunft danach ist ungewiss.

Die angedachte Ansiedlung von Helikopterfirmen wird als Chance für Obwalden gesehen, aber es gab auch kritische Einwände gegen die Pläne





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