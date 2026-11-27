Vor der Bundesratswahl eskaliert der Streit um das Kandidaten-Ticket der Mitte. Während Thomas Götte die Kandidatur verteidigt, kritisiert die SP den Zwang zur Einheitsliste scharf.

Die Vorbereitung auf die anstehende Bundesratswahl hat zu einer deutlichen Polarisierung in der Schweizer Parteienlandschaft geführt. Der Konzentration der Mitte auf ein gemeinsames Kandidaten-Ticket stehen skeptische Positionen der Sozialdemokratischen Partei (SP) sowie Unmut innerhalb der Mitte selbst gegenüber. Besonders scharf trifft FDP-Präsident Andri Silberschmidt die Strategie der Mitte. Er hält es für fragwürdig, dass die SP alle Optionen offenlässt, anstatt klare Entscheidungen zu treffen. Für Silberschmidt ist es wichtig, eines der offiziellen Kandidaten-Tickets zu unterstützen, da dieses System zur politischen Stabilität im Landesparlament beitrage.

Kritik am Ticket-Zwang der Mitte

Andri Silberschmidt argumentiert, dass der erzwungene Verzicht auf andere Kandidaten durch das Block-System demokratische Prozesse untergrabe. Die FDP-Führung sieht den Druck, sich an eine Einheitsliste zu halten, als ein Hindernis für eine freie Meinungsbildung an. Simon Stadler von der SVP teilt diese Kritik am sogenannten Ticket-Zwang. Er ist der Auffassung, dass diese Praxis abgeschafft werden müsse, da sie der Demokratie schade und die Vielfalt der politischen Interessen nicht ausreichend abbilde. Stadler verweist darauf, dass die Konzeption des Tickets zwar darauf abzielte, dass Kandidat Thomas Aeschi gut dastehen sollte, dies jedoch von vielen Beobachtern als restriktiv empfunden werde.

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Abgrenzung der SVP zu den offiziellen Kandidaten

Die SVP unter Thomas Aeschi distanziert sich explizit von der Doppelspitze der Mitte, bestehend aus Thomas Aeschi und Beat Jans sowie den Kandidaten Graber und Funiciello. Die Fraktion begründet dies damit, dass Aeschi und Graber eine Richtung repräsentieren, die von einem radikalen Flügel geprägt sei und die Institutionen des Bundes nur mangelhaft respektiere. Wenn die Wähler die Kandidatur von Aeschi und Graber ablehnen, müsste dies logischerweise auch die Unterstützung für Funiciello und Molina betreffen, so die Schlussfolgerung der SVP-Politiker. Diese klare Abgrenzung verschärft den Wettbewerb um die Sitze im Bundesrat, da sie die traditionellen Kompromisslinien der Mitte infrage stellt.

Verteidigung der Fraktionsdisziplin durch Götte

Thomas Götte, der als Sprecher für die Mitte auftritt, wehrt die Kritik energisch ab. Er betont, dass die Fraktion die Kandidatenliste in einem demokratischen internen Prozess zusammengestellt habe. Das Ticket stehe fest und werde nicht verändert. Die gesamte Fraktion stehe hinter der Entscheidung. Götte hofft, dass sich die anderen Parteien an diese vereinbarten Spielregeln halten. Er verteidigt die Auswahl gegen den Vorwurf der Intransparenz und verweist auf die interne Konsensfindung. Dennoch räumt er ein, dass die Meinungen innerhalb der Mitte stark auseinandergingen, weshalb ein kompletter Konsens über alles nicht möglich war.

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Unruhen um Thomas Aeschi und Sicherheitsvorfall

Ein zusätzlicher Brennpunkt des Konflikts ist das Verhalten des SVP-Fraktionspräsidenten Thomas Aeschi in der unmittelbaren Vergangenheit. Es kam zu einem handfesten Handgemenge mit Bundespolizisten, nachdem Aeschi versuchte, eine abgesperrte breite Treppe zu nutzen. Dieser Vorfall wurde von allen Seiten als schrecklich und als extrem schlechte Handlung bezeichnet. Thomas Götte verurteilte die Aktion explizit, da es dafür keine Rechtfertigung gab. Dennoch plädierte er dafür, diesem Vorfall nicht das gesamte politische Leben der beiden Politiker negativ auszusprechen. Der Vorfall belastet jedoch die Verhandlungen weiter, da er die politische Etikette verletzte.

Zukunft der Zusammenarbeit und Budgetkonflikt

Neben der Personalkonkurrenz herrscht auch im Haushalt ein Konflikt. Die Ablehnung des Budgets durch eine unheilige Allianz in der Kommission wird von Silberschmidt als mutig, aber folgenlos eingestuft, da das Budget nun in die Kammern geht. Sollte es dort scheitern, wäre die Lage dramatisch, da dann ein Übergangsbudget die Schweiz unwürdig finanzieren würde. Silberschmidt erwartet eine konstruktive Zusammenarbeit, die ein Budget ermöglicht, da die Finanzlage des Landes gut sei. Die SP hingegen kritisiert, dass die Mitte das Budget seit 2024 konsequent ablehne und sich falsch gebildet habe, obwohl dem Bundeshaushalt gar nicht schlecht gehe. Simon Stadler warnt davor, dass ein Jahr Chaos vermeidbar sei, wenn man sich an die Spielregeln hält, und ruft zur Besinnung auf die bevorstehenden Gesamterneuerungswahlen.