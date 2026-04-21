Kampf gegen digitale Gewalt: Schweizer Influencerin nach Deepfake-Skandal in der Offensive

Nachdem die Schweizer Content-Creatorin Franny Opfer von Deepfake-Pornos wurde, kämpft sie nun öffentlich für eine strengere Gesetzgebung und mehr Sensibilisierung bezüglich digitaler sexualisierter Gewalt.

Ein gewöhnlicher Sonntagabend entwickelte sich für die bekannte Schweizer Content-Creatorin Franny zu einem einschneidenden Wendepunkt in ihrem Leben. Während sie durch ihre sozialen Kanäle scrollte, erreichte sie eine E-Mail des Tages-Anzeigers, die ihren Alltag aus den Angeln hob. Die Nachricht enthüllte, dass sie gemeinsam mit 13 weiteren Schweizer Influencer innen Opfer von gezielter sexualisierter Onlinegewalt geworden war. Es handelte sich um Deepfakes , bei denen ihr Gesicht und ihre Identität für pornografische Inhalte missbraucht wurden. Die erste Reaktion der 21-Jährigen war eine Mischung aus tiefer Trauer und absoluter Hilflosigkeit, doch schnell wandelte sich dieser Schmerz in eine kämpferische Wut um. Sie erkannte, dass sie nicht länger schweigen durfte, da das aktuelle Rechtssystem in diesem Bereich völlig versagt und die Täter fast ungestraft davonkommen lässt.

Im ausführlichen Gespräch betont Franny, wie belastend die Situation für sie persönlich ist und welche Spuren dieses Verbrechen hinterlassen hat. Besonders perfide findet sie die Tatsache, dass es sich um eine Form von Gewalt handelt, die ihr ungefragt aufgezwungen wurde und gegen die sie sich kaum wehren kann. Für die junge Frau, die Millionen von Menschen auf Plattformen wie TikTok und Instagram erreicht, war der Gang an die Öffentlichkeit eine Notwendigkeit. Sie nutzt ihre enorme Reichweite nun nicht mehr nur für Unterhaltung, sondern als mächtiges Werkzeug, um eine gesellschaftliche Debatte anzustoßen. Franny fordert gemeinsam mit anderen Betroffenen eine dringende Anpassung der Gesetzgebung. Aktuell existiert kein Straftatbestand, der KI-generierte Pornos und den damit verbundenen Identitätsdiebstahl eindeutig und abschreckend genug sanktioniert. Sie hofft, durch ihren Mut eine Vorbildfunktion einzunehmen, damit das Thema nicht länger tabuisiert wird und Behörden sowie die Politik endlich Konsequenzen ziehen.

Die psychischen Folgen sind für die junge Influencerin massiv, auch wenn sie nach außen hin weiterhin präsent bleibt. Franny gesteht offen, dass sich ihr gesamter Arbeitsalltag und ihr privates Empfinden gewandelt haben. Selbstverständliche Handlungen, wie das Posten von sportlichen Aktivitäten oder das Schneiden von Videos, lösen nun Vorsicht und oft auch Angst aus. Sie achtet bei ihren Inhalten mittlerweile darauf, sich nicht mehr aus bestimmten Perspektiven zu zeigen, und auch in der analogen Welt hat sich ihr Blick auf ihre Mitmenschen verändert. Das Misstrauen gegenüber Männern in ihrem Alltag ist gestiegen, da sie weiß, dass die Täter oft aus der Mitte der Gesellschaft stammen. Trotz dieser ständigen Belastung bleibt ihr Entschluss fest: Sie kämpft für eine Zukunft, in der digitale Gewalt nicht mehr als Kavaliersdelikt gilt, sondern als das schwere Verbrechen behandelt wird, das es ist. Ihr Ziel ist es, ein Bewusstsein für diese unsichtbare, aber zerstörerische Bedrohung zu schaffen, die besonders junge Frauen in der digitalen Ära in einer Weise trifft, die weit über das Internet hinausreicht.





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