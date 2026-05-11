Kampf gegen den Japankäfer: Bund warnt vor Verschleppung durch Reisende

Der Bund ruft zur Wachsamkeit auf, um die Ausbreitung des Japankäfers in der Schweiz zu stoppen. Durch gezielte Kontrollen von Autos und Gepäck soll verhindert werden, dass der Schädling als blinder Passagier neue Regionen befällt.

Die Schweiz steht vor einer ernsthaften ökologischen Herausforderung: Die Ausbreitung des invasiven Japankäfer s bedroht in massivem Ausmaß die heimische Flora, den Gartenbau sowie die gesamte landwirtschaftliche Produktion.

Dieser gefressige Schädling ist ein wahrer Allesfresser und befällt die Blätter, Früchte und Blüten von weit über 400 verschiedenen Pflanzenarten. Besonders besorgniserregend ist zudem die Aktivität der Larven, welche im Boden leben und dort die Wurzeln von Rasenflächen und anderen Nutzpflanzen massiv schädigen. Die potenziellen wirtschaftlichen Verluste werden bereits heute auf mehrere hundert Millionen Franken geschätzt, was die Dringlichkeit von Gegenmaßnahmen unterstreicht.

Die Behörden betonen, dass es nun absolut essenziell ist, alle verfügbaren Ressourcen zu mobilisieren, um die weitere Verbreitung dieses Insekts zumindest zu verlangsamen. Die Historie des Befalls in der Schweiz begann im Jahr 2017, als der Käfer erstmals im Kanton Tessin gesichtet wurde. Seit diesem Zeitpunkt hat sich das Insekt südlich der Alpen bereits stark ausgebreitet und im vergangenen Jahr erstmals zu erheblichen wirtschaftlichen Einbußen geführt.

Während die Situation im Süden bereits kritisch ist, gibt es nördlich der Alpen bislang nur kleine, oft isolierte Populationen, die sich meist entlang der Hauptverkehrsachsen konzentrieren. Experten wie Hofer stellen klar, dass der Käfer bereits im Land präsent ist und eine vollständige Eliminierung kaum mehr möglich scheint. Das Ziel hat sich daher verschoben: Es geht nun darum, die Ausbreitung strategisch zu verzögern, um wertvolle Zeit zu gewinnen und Erfahrungen in der Bekämpfung zu sammeln.

Während im Norden noch eine strikte Tilgungsstrategie verfolgt wird, bei der kleine Populationen gezielt ausgerottet werden, setzt man im Süden auf eine Eindämmungsstrategie, um die Schäden zu minimieren und das Vorrücken des Käfers zu bremsen. Ein entscheidender Faktor bei der Verschleppung des Schadschädlings ist der Mensch. Laut dem Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) fungieren viele Reisende unbewusst als Transportmittel. Der Japankäfer reist oft als sogenannter blinder Passagier in Fahrzeugen oder im Gepäck in neue, bisher nicht befallene Regionen.

Um diesem Prozess entgegenzuwirken, wurde die Kampagne 'Gepäck checken, Japankäfer stoppen!

' ins Leben gerufen. Andreas von Felten vom BLW betont, dass der Erfolg dieser Maßnahmen maßgeblich von der Mitarbeit der Bevölkerung abhängt. Konkrete Empfehlungen richten sich an alle Personen, die sich in betroffenen Gebieten aufhalten: Es wird dringend dazu aufgerufen, sowohl das persönliche Gepäck als auch das Auto einer gründlichen Inspektion zu unterziehen. Bereits die Wahl des Parkplatzes spielt eine Rolle; Autos sollten nicht in unmittelbarer Nähe von Rebflächen abgestellt werden, da sich die Käfer dort besonders gerne aufhalten.

Zudem ist es ratsam, die Fenster parkierter Fahrzeuge stets geschlossen zu halten, um das Eindringen der Insekten zu verhindern. Vor der Heimreise aus einem Befallsgebiet ist eine akribische Prüfung aller mitgeführten Gegenstände unerlässlich. Dies betrifft insbesondere Kleidungsstücke, die im Freien getragen wurden, wie etwa Jacken und Schuhe. Ebenso müssen Rucksäcke, Handtaschen und alle anderen Taschen systematisch untersucht werden.

Auch das Auto muss detailliert kontrolliert werden, wobei insbesondere der Kofferraum, die Sitze und die Fußräume abgesucht werden sollten. Falls ein Japankäfer entdeckt wird, sollte dieser sofort eingefangen werden, damit er nicht wieder entkommen kann. Die effektivste Methode ist das Zerdrücken des Insekts oder das Einsperren in einem fest verschlossenen Gefäß. Jeder Fund muss umgehend dem zuständigen kantonalen Pflanzenschutzdienst gemeldet werden.

Zur Identifikation hilft das Wissen über das Aussehen: Der Käfer ist etwa so groß wie eine Kaffeebohne, besitzt einen metallisch grün schimmernden Kopf sowie kupferbraune Deckflügel. Ein besonderes Merkmal sind die weißen Haarbüschel an den Seiten des Hinterleibs. Für die Meldung an die Behörden wird empfohlen, ein Foto des Tieres zu machen und den exakten Fundort zu notieren, um die Kartierung und Bekämpfung zu optimieren





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