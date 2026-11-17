Die Stadt Wetzikon lanciert am 20. November 2026 die Initiative Go Offline. Sie empfiehlt keine digitalen Medien bis zum vierten Lebensjahr und stärkt die elterliche Vorbildfunktion.

Die Stadt Wetzikon ZH startet am 20. November 2026 die Kampagne Go Offline, um Familien beim bewussten Umgang mit digitalen Medien zu unterstützen. Die Initiative empfiehlt explizit, Kindern bis zum Alter von vier Jahren keine Bildschirme zu bieten und stattdessen persönliche Erlebnisse zu priorisieren. Diese Maßnahme zielt darauf ab, die kritische Phase der frühen Kindheit durch direkte menschliche Interaktion zu prägen.

Strategische Ziele der Kampagne Go Offline

Digitale Medien sind im modernen Alltag allgegenwärtig, doch für die Entwicklung von Kleinkindern haben konkrete Sinneserfahrungen Vorrang. Die Kampagne Go Offline macht deutlich, dass persönliche Beziehungen, körperliche Bewegung und das spielerische Erkunden der Umwelt unverzichtbar sind. Gerade in den ersten Lebensjahren bilden diese Erlebnisse das Fundament für die kognitive und emotionale Reifung eines Kindes. Der direkte Austausch mit den Bezugspersonen spielt dabei eine herausragende Rolle für das Sprachverständnis und die Sozialkompetenz.

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Die Botschaft Keine digitalen Medien bis vier Jahre ist als Empfehlung und nicht als striktes Verbot gemeint. Im Vordergrund stehen die Sensibilisierung der Eltern und die Bereitstellung praktischer Anregungen. Statt Verbote sollen die Familien durch Wissen gestärkt werden. Die Kampagne ermutigt die Eltern, alltägliche Momente wie gemeinsames Essen, Vorlesen oder Spielen im Freien als wertvolle Gelegenheiten für Nähe und gemeinsames Entdecken zu nutzen. Durch die bewusste Zuwendung der Erwachsenen entsteht ein Umfeld, in dem Kinder Neues ausprobieren und in Kontakt mit anderen Menschen treten können.

Hintergrund der Initiative Go Offline in der Schweiz

Die Idee hinter der Kampagne Go Offline stammt ursprünglich aus dem Bezirk Uster und wurde von neun dort ansässigen Gemeinden und Schulen gemeinsam entwickelt. Im August 2025 wurde die Initiative erstmals lanciert, um ein breites Bewusstsein für die Bedeutung bildschirmfreier Erfahrungen zu schaffen. Mit der aktiven Beteiligung möchte sich auch die Stadt Wetzikon diesem überregionalen Ansatz anschließen und die gemeinsamen Werte der Region unterstreichen. Dieser kooperative Ansatz zeigt, wie lokale Verwaltungen zusammenarbeiten können, um familienpolitische Ziele effektiv zu erreichen.

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Die Fachstelle Familie in Wetzikon setzt im Rahmen der Kampagne stark auf den direkten Informationsaustausch mit Eltern und Bezugspersonen. Ziel ist es gleichzeitig, bestehende Hilfsangebote für Familien bekannter zu machen und Möglichkeiten für gemeinsame Aktivitäten ohne Bildschirm zu fördern. Durch die Vernetzung mit lokalen Strukturen soll verhindert werden, dass die Familie isoliert handelt. Stattdessen wird ein supportives Netzwerk geschaffen, das den Wechsel zu einem medienbewussten Lebensstil erleichtert und die soziale Verantwortung in der Gemeinschaft betont.

Details zum Auftakt auf dem Zentrumsplatz Oberwetzikon

Zum offiziellen Start der Maßnahmen findet am Freitag, dem 20. November 2026, eine öffentliche Standaktion auf dem Zentrumsplatz Oberwetzikon statt. Diese Veranstaltung ist von 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr für interessierte Bürger geöffnet. Die Fachstelle Familie arbeitet hier eng mit Marie-Therese Büsser, der Stadträtin für Gesellschaft und Soziales, zusammen. Zudem ist das Familienzentrum FiZ vor Ort vertreten, um die Reichweite der Informationen zu maximieren.

An diesem Termin stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Familien für persönliche Fragen und Gespräche zur Verfügung. Die Besucher erhalten praktische Tipps für den bewussten Umgang mit digitalen Geräten im Haushalt. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf kindersicheren Einstellungen und Alternativen zum Bildschirmkonsum. Die Teilnehmer können sich vor Ort über die Kampagne informieren und konkrete Strategien für den Familienalltag erlernen. Dies bietet eine direkte Möglichkeit, die theoretischen Empfehlungen in die praktische Umsetzung zu überführen.

Die Bedeutung des eigenen Verhaltens der Erwachsenen wird in der Kampagne stark hervorgehoben. Eltern und Bezugspersonen fungieren als Vorbilder und prägen den Medienkonsum ihrer Kinder durch das eigene Handeln. Wenn Erwachsene ihre Aufmerksamkeit bewusst den Kindern widmen, entstehen wertvolle Situationen für den Austausch. Die Kampagne Go Offline ist somit ein Aufruf zur Reflexion des eigenen Medienverhaltens, um die Entwicklung der Kleinsten optimal zu unterstützen.