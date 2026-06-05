Kampagne 'Aufs Wasser mit Rücksicht' sensibilisiert für naturverträgliches Verhalten auf Schweizer Seen

Die Kampagne 'Aufs Wasser mit Rücksicht' zielt darauf ab, die Bevölkerung für ein naturverträgliches Verhalten auf den Schweizer Seen zu sensibilisieren. In Einsiedeln ist der Sihlsee im Fokus.

Die Kampagne 'Aufs Wasser mit Rücksicht' sensibilisiert für ein naturverträgliches Verhalten auf den Schweizer Seen . In Einsiedeln ist der Sihlsee im Fokus. Das Stand-Up-Paddling (SUP) hat sich in den letzten Jahren als beliebte Freizeit- und Wassersportaktivität etabliert.

Auch am Sihlsee werden diesen Sommer wieder Hunderte Personen mit SUPs, aber auch mit Kanus und anderen Wassersportgeräten unterwegs sein. Besonders an warmen Sommertagen wird es auf den Schweizer Gewässern eng. Wo die Freizeitnutzung zunimmt, steigt der Druck auf sensible Lebensräume. Wasservögel sind auf störungsarme Rückzugsräume angewiesen.

Schilfgürtel dienen als Brut- und Versteckorte, Kiesinseln und Sandbänke als wichtige Rastplätze. In Flachwasserzonen laichen Fische. Unterstützt wird sie am Sihlsee vom Kanton Schwyz. Was als Pilotprojekt am Zürichsee und Genfersee begann, wird mittlerweile an zwölf Schweizer Seen umgesetzt.

Die Bevölkerung wird darum gebeten, folgende Verhaltensempfehlungen zu befolgen: Abstand halten zum Schilf: Wo immer möglich 100 Meter. Im Schilf brüten und verstecken sich viele Vögel. Abstand halten zu Kiesinseln und Sandbänken: Nach Möglichkeit 100 Meter oder mehr. Hier rasten und brüten viele Vögel oder suchen Nahrung.

Schutzgebiete respektieren: Stets ausserhalb der Grenzen bleiben. Diese sind teilweise mit gelben Bojen oder Tafeln markiert und in Karten eingezeichnet. Gebietsfremde Tiere und Pflanzen kommen auch in Schweizer Gewässern vor. Oft werden sie unbemerkt durch den Menschen verbreitet und mit Booten, Wassersport- oder Fischereimaterial von einem Gewässer zum nächsten verschleppt.

Die Quaggamuschel zum Beispiel kann sich sowohl als erwachsenes Tier, das an Gegenständen haftet, als auch als winzige Larve in einem Wassertropfen verbreiten. Daher ist es wichtig, alle Gegenstände, die in einem Gewässer verwendet wurden, gründlich zu reinigen und vollständig zu trocknen, bevor sie in einem anderen Gewässer verwendet werden





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