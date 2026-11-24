Der invasive Kamberkrebs treibt einheimische Flusskrebse in die Ausrottung und verschleppt die tödliche Krebspest in Schweizer Gewässern. Experten warnen vor den irreversiblen Folgen für die Wasserökologie.

Der aus Nordamerika stammende Kamberkrebs dominiert aktuell die großen Schweizer Gewässer und verdrängt dabei die einheimischen Krebsarten in einen dramatischen Rückzug. Diese invasive Spezies gilt als Hauptüberträger der für einheimische Tiere tödlichen Krebspest, was die biologische Vielfalt in denSeen und Flüssen massiv bedroht. Melanie Nägeli, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Fischerei des Kantons Zürich, bestätigt gegenüber Medien, dass die Situation in vielen Gewässern bereits kritisch ist. Die einheimischen Populationen können der Krankheit und der Konkurrenz durch die robusten Nordamerikaner nicht standhalten.

Ökologische Dominanz im Zürichsee und Umgebung

Im Zürichsee haben sich die Bestände der einheimischen Krebsarten praktisch vollständig aufgelöst. Melanie Nägeli stellt fest, dass dort außer dem Kamberkrebs und einigen wenigen Signalkrebsen nahezu keine anderen Krebsarten mehr anzutreffen sind. Lediglich vereinzelt können noch einheimische Krebse in Seitenbächen entdeckt werden, die von dort in den Hauptsee gelangen. Diese isolateden Populationen bilden jedoch keine dauerhafte Alternative zur ursprünglichen Biodiversität. Die invasive Art hat sich etabliert und die natürlichen Gleichgewichte im Ökosystem fundamental verändert.

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Vergleichende Resistenz und Krankheitsübertragung

Sowohl der Kamberkrebs als auch der Signalkrebs stammen ursprünglich aus Nordamerika und tragen die Erreger der Krebspest in sich, ohne selbst daran zu erkranken. Im Gegensatz dazu sind einheimische Flusskrebse wie der Edelkrebs meist nicht gegen diese Krankheit resistent. Ausnahmen bestätigen die Regel: In der Töss leben beispielsweise einheimische Edelkrebse zusammen mit Signalkrebsen. Dies ist eines der seltenen Gewässer, in dem ein gleichzeitiges Vorkommen beobachtet wird. Dennoch haben einheimische Populationen oft das Nachsehen, da einzelne Gruppen zwar Resistenzen gegen bestimmte Varianten des Erregers entwickelt haben, die nordamerikanischen Krebse jedoch mehrere Varianten gleichzeitig in sich tragen können.

Historischer Hintergrund und Einschleppung nach Europa

Der Kamberkrebs ist in Europa kein neuartiges Phänomen, obwohl seine Verbreitung weiter voranschreitet. Die erste bekannte Meldung stammt aus dem Jahr 1880 aus Deutschland. In der Schweiz wurde die Art erstmals 1967 gemeldet. Melanie Nägeli vermutet zwei mögliche Wege der Einschleppung: Entweder wanderte er über die Fliessgewässer selbst ein oder wurde von Privatpersonen als Souvenir in die Natur ausgesetzt. Ursprünglich wurden die Tiere bewusst nach Europa importiert, da sie dort als Delikatesse geschätzt und gezüchtet wurden. Bisweilen wurden sie freitags auf den europäischen Tisch gebracht, bevor das Bewusstsein für die ökologischen Schäden wuchs.

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Aktuelle Bestandsaufnahme in weiteren Gewässern

In kleineren Gewässern, insbesondere in Bächen und Weihern, halten sich noch einige einheimische Krebspopulationen. Eine Untersuchung im Zürcher Türlersee aus dem Jahr 2022 ergab jedoch, dass dort neben einheimischen Edelkrebsen ebenfalls Kamberkrebse anzutreffen waren. Melanie Nägeli betont, dass die Zahl der gefundenen Edelkrebse sehr gering war und der Großteil der Population aus den invasiven Kamberkrebsen bestand. Im Pfäffikersee hingegen hat man bisher noch keine invasive Krebsart entdeckt. Dies zeigt, dass die Ausbreitung noch nicht alle Gewässer erreicht hat, aber die Tendenz eindeutig ist.

Rechtliche Rahmenbedingungen und Risiken für die Gesundheit

Der Fang des Kamberkrebses unterliegt strengen gesetzlichen Auflagen. Melanie Nägeli erklärt, dass es Berufsfischern vorbehalten ist, diese Art zu fangen. Ohne eine spezielle Bewilligung ist das Fischen von Kamberkrebsen verboten, um eine unkontrollierte Ausbreitung oder Störung der Bestände zu verhindern. Für Menschen stellt die amerikanische Krebsart keinerlei gesundheitliche Gefahr dar. Die direkte Bedrohung liegt ausschließlich bei den einheimischen Arten, für die das Zusammenleben mit dem invasiven Rivalen oft tödlich endet, da sie die Pest nicht überleben.