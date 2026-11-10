Kalifornien lehnt Sondersteuer für Milliardäre ab

Die Wähler in Kalifornien haben die Proposition 40 zur Vermögenssteuer für Milliardäre abgelehnt. Die Initiative scheiterte trotz Unterstützung durch Bernie Sanders und mit knapper Mehrheit.

Die Wähler im US-Bundesstaat Kalifornien haben eine geplante Sondersteuer auf das Vermögen von Milliardären entschieden abgelehnt. Die sogenannte Proposition 40, die eine einmalige Abgabe von fünf Prozent für Personen mit einem Nettovermögen von mehr als einer Milliarde Dollar vorsah, wurde in einer heftig geführten Kampagne zur Abstimmung gebracht. Die Ablehnung markiert ein wichtiges Datum in der politischen Landschaft des westlichen Küstenstaates und zeigt die Grenzen direktdemokratischer Initiativen zur Umverteilung von Reichtum.

Ablehnung der Prop 40 durch die Wähler

Die Proposition 40 scheiterte, weil die Gegenkampagne deutlich besser finanziert war als die Initiative der Befürworter. Die Gegner der Steuer sammelten rund zehnmal so viel Geld wie ihre Befürworter. Allein der Google-Mitgründer Sergey Brin spendete mehr als 100 Millionen US-Dollar an eine Organisation, die sich erfolgreich gegen die Vorlage einsetzte. Diese massive finanzielle Überlegenheit prägte den Wahlkampf erheblich und ermöglichte es der Gegenfront, ihre Botschaft breiter zu verbreiten.

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Finanzierung und geplante Einnahmen

Die Befürworter der Maßnahme argumentierten, dass die Einnahmen aus der Steuer grösstenteils Kürzungen bei der staatlichen Gesundheitsversorgung ausgleichen sollten. Weitere Mittel waren für den Bildungssektor und Lebensmittelhilfen vorgesehen. Senator Bernie Sanders, der als wichtiger Befürworter der Initiative in Erscheinung trat, drängte auf die zusätzlichen Einnahmen, um soziale Sicherungsnetze zu stärken. Die Idee war, dass die extrem wohlhabenden Bürger einen überproportionalen Beitrag zur Finanzierung öffentlicher Güter leisten.

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Kritik und politische Gegenstimmen

Kritiker warnten hingegen davor, dass die Abgabe wohlhabende Steuerzahler dazu bewegen könnte, Kalifornien zu verlassen. Sie sahen darin eine Gefahr für die langfristigen Einnahmen des Bundesstaates, da Kapital und steuerzahlende Personen abwandern würden. Gouverneur Gavin Newsom hatte sich ebenfalls klar gegen die Steuer ausgesprochen. Seine Haltung spiegelt die Bedenken vieler Wirtschaftsexperten wider, die eine solche Einmalbesteuerung als kontraproduktiv für die Standortattraktivität Kaliforniens einstufen.

Bedeutung als politischer Testfall

Die Abstimmung galt als wichtiger Test für die generelle Forderung, besonders vermögende Menschen stärker zu besteuern. Das Ergebnis zeigt, dass solche Initiativen auch in progressiv geprägten Bundesstaaten auf erheblichen Widerstand stossen können. Die hohe finanzielle Beteiligung von Technologieunternehmern wie Sergey Brin unterstreicht die Ambivalenz innerhalb der Silicon Valley-Szene und der breiteren Bevölkerung. Die klare Ablehnung durch die Mehrheit der Wähler sendet ein Signal an politische Planer und Interessengruppen.