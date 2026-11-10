Kalifornien lehnt Billionär-Steuern ab: Prop 40 scheitert an Lobbyismus

Die Kalifornier haben die Sondersteuer auf Milliardärsvermögen abgelehnt. Prop 40 fiel den massive Gegenkampagnen von Google-Gründer Sergey Brin und Gouverneur Gavin Newsom zum Opfer.

Die Wähler im US-Bundesstaat Kalifornien haben eine geplante Sondersteuer auf das Vermögen von Milliardären klar abgelehnt. Die Abstimmung über die umstrittene Maßnahme, die als Proposition 40 bekannt wurde, endete mit einem eindeutigen Votum gegen die Einführung der neuen Finanzlast. Die sogenannte Proposition 40 sah eine einmalige Abgabe von fünf Prozent vor, die für Menschen mit einem Nettovermögen von mehr als einer Milliarde Dollar fällig geworden wäre.

Diese spezifische Gruppe der extrem Vermögenden hätte durch den neuen Gesetzgebungsversuch eine erhebliche finanzielle Belastung erfahren müssen. Der Bundesstaat hatte den Entwurf als Möglichkeit betrachtet, dringend benötigte Einnahmen für öffentliche Zwecke zu generieren. Doch das Ergebnis der Volksabstimmung zeigt, dass die Mehrheit der Bevölkerung diesem Ansatz nicht folgte.

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Massiver Einfluss von Lobbyisten und Gegnern

Der Wahlkampf um die Proposition 40 war von heftigen Auseinandersetzungen und enormen finanziellen Aufwendungen geprägt. Die Gegner der Steuer sammelten rund zehnmal so viel Geld wie ihre Befürworter, was den Ausgang des Votums maßgeblich beeinflusste. Dieser gewaltige Ressourcenunterschied ermöglichte es der Opposition, die Nachrichtenkampagne dominiert und die Wähler effektiv erreicht zu haben.

Ein zentraler Akteur in der Gegenkampagne war Google-Mitgründer Sergey Brin, der erhebliche Mittel für seine Position einbrachte. Allein Sergey Brin spendete mehr als 100 Millionen US-Dollar an eine Organisation, die sich explizit gegen die Vorlage einsetzte. Diese Summe unterstreicht die intensive Beteiligung der Tech-Industrie und ihrer führenden Persönlichkeiten an der Verteidigung des Status quo.

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Nutzung der Einnahmen und wirtschaftliche Bedenken

Befürworter der Maßnahme argumentierten, die Einnahmen aus der Steuer seien unverzichtbar, um geplante Einsparungen bei der Gesundheitsversorgung auszugleichen. Die ursprünglich vorgesehene Nutzung der Mittel sah vor, dass der Großteil der Einnahmen Kürzungen im staatlichen Gesundheitswesen kompensieren sollte. Dies war ein zentrales Argument im Kampf für die Annahme der Proposition.

Zusätzliche Mittel aus der Abgabe waren für den Bereich Bildung sowie für Lebensmittelhilfen vorgesehen. Kritiker warnten hingegen davor, dass die Abgabe wohlhabende Steuerzahler dazu bewegen könnte, Kalifornien zu verlassen. Diese sogenannte Steuermobilität hätte die Einnahmen des Bundesstaates gefährden können, da vermögende Bürger bei hoher Belastung ihren Wohnsitz verlagern könnten.

Positionen politischer Führer und folgenreiche Testsituation

Gouverneur Gavin Newsom hatte sich öffentlich gegen die Steuer ausgesprochen und damit die politische Opposition gestärkt. Seine Positionierung trug dazu bei, die Skepsis in der Bevölkerung gegenüber der neuen Belastung zu erhöhen. Der Gouverneur repräsentierte damit die establishmentnahe politische Richtung, die vorsichtig mit neuen Steuermodellen umgeht.

Die Abstimmung galt als wichtiger Test für die Forderung, besonders vermögende Menschen stärker zu besteuern. Solche Vorhaben haben oft strahlende Effekte auf Debatten in anderen Bundesstaaten und auf nationaler Ebene. Zu den Befürwortern gehörte der linke Senator Bernie Sanders, der die Ungleichheit im Steuersystem kritisier.

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Das Scheitern der Proposition 40 markiert eine Niederlage für progressive Steuerreformer in Kalifornien. Es bleibt abzuwarten, wie sich dies auf künftige Initiativen zur Vermögensbesteuerung auswirkt. Die klare Sprache des Wahlergebnisses zeigt die Macht wohlhabender Interessengruppen.