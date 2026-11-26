Kairat Almaty gewinnt die Partie gegen Mjällby AIF mit 1:0. Erkin Tapalov entscheidet das Spiel nach einer Vorlage von Marc Gual durch einen präzisen Schuss.

Kairat Almaty hat sich mit einem 1:0-Sieg gegen den schwedischen Vertreter Mjällby AIF durchgesetzt. Das entscheidende Tor fiel im Verlauf des Spiels, als Erkin Tapalov die Gastgeber in Führung brachte und damit den endgültigen Ausgang der Begegnung besiegelte.

Der entscheidende Treffer von Erkin Tapalov

Die Führung für Kairat Almaty erzielte Erkin Tapalov. Er nutzte seine Chance mit dem linken Fuß und traf dabei unten rechts im Tor. Diese wichtige Aktion war das Ergebnis eines schnellen Konter, der von Marc Gual eingeleitet wurde. Gual bereitete das Spielzug perfekt vor, wodurch Tapalov die Position für seinen Treffer nutzen konnte.

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Starke Abwehrleistung und Chancenauswertung

Die Defensive von Kairat Almaty zeigte sich während des gesamten Matchs äußerst stabil. Torhüter Aleksandr Shirobokov hielt mehrmals entscheidende Bälle von der Linie. Dazu gehörte ein Kopfballversuch von Shirobokov selbst, der jedoch falsch benannt war, sowie eine Parade gegen einen Schuss von Marc Gual aus linker Position. Shirobokov parierte den Ball in der Mitte des Kastens und bewahrte seine Mannschaft vor einem möglichen Ausgleich.

Offensivdruck und verpasste Möglichkeiten

Trotz der Führung sah sich Kairat Almaty weiterhin im offensiven Spielbetrieb bestätigt. Marc Gual hatte mehrere weitere Beteiligungen an Angriffsszenen. Er versuchte erneut mit dem rechten Fuß aus großer Distanz von mehr als dreißig Metern zu treffen, woraufhin der Schuss von der gegnerischen Abwehr geblockt wurde. Auch ein weiterer Versuch von Luís Mata aus der Ferne wurde durch die Abwehrblockade verhindert.

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Schwedische Bemühungen bleiben erfolglos

Mjällby AIF kämpfte um den Ausgleich, konnte jedoch keine klaren Tore erzielen. Ali Youssef versuchte es mit dem rechten Fuß von rechts außen, scheiterte jedoch, da die Kugel über das Tor fluggen Jeppe Kjær unterstützte den Angriff mit einem Kopfball. Insgesamt blieben die Chancen von Mjällby AIF ohne die erhoffte Fruchtbarkeit.

Spielverlauf und erste Halbzeit

Das Spiel begann mit dem Anstoß der ersten Halbzeit, wobei beide Mannschaften auf ein spannendes Duell setzten. Neben den Torschützen und Torhütern waren auch Spieler wie Jaakko Oksanen an der Ballzirkulation beteiligt. Edmilson von Kairat Almaty scheiterte mit einem Rechtsabdruck rechts im Strafraum, da seine Kugel links hoch und weit am Tor vorbeiflog. Mjällby AIF erhielt zudem Freistöße, darunter einen in der eigenen Hälfte für Viktor Gustafson, konnte den Spielstand jedoch nicht mehr ändern.