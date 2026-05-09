Kaffee ohne Koffein wirkt: Studienergebnisse zeigen Vorteile

Dozente, Wissenschaftler und Gesundheitsbeamte bemühen sich, die vielfältigen Auswirkungen von Lebensmitteln und Drogen zu erforschen. Ein neues Forschungsergebnis beleuchtet die Bedeutung von Koffein

Mehr Aufmerksamkeit, Motivation und bessere Stimmung . Effekte, die wir oft dem Koffein im Kaffee zuschreiben. Doch Hinweise häufen sich, dass Kaffee auch ohne Koffein wirkt.

Vor allem über die Darm-Hirn-Achse: Einige Inhaltsstoffe verändern nämlich das Darmmikrobiom, das wiederum das Gehirn beeinflussen kann. Genau das hat nun eine Studie näher untersucht. Sie zeigt etwa, dass sich sowohl bei koffeinhaltigem als auch -freiem Kaffee bestimmte Polyphenole und ihre Abbauprodukte im Darm anreichern. Diesen Stoffen werden positive Effekte auf Hirnfunktionen und Stimmung zugeschrieben. Versuchsablauf in 3 Phase





srfnews / 🏆 52. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Caffeine Polyphenols Darm-Hirn-Achse Hirnfunktionen Stimmung Stresslevel Gedächtnis Schlaf

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Partnerschaft zwischen PH Luzern und Schulhaus Hübeli in EmmenStudierende der PH Luzern sammeln im Schulhaus Hübeli in Emmen wertvolle Praxiserfahrung. Die Kooperation bietet gegenseitige Vorteile für angehende Lehrpersonen, die Schule und die Schüler.

Read more »

Cannabis-Legalisierung und Verkehrssicherheit: Neue Studienergebnisse aus HamburgEine umfassende Analyse des UKE Hamburg belegt, dass die Teillegalisierung von Cannabis in Deutschland nicht zu einer Zunahme von Fahrten unter Drogeneinfluss geführt hat.

Read more »

Yannick Orto: «Das Thema ‹Next Generation› liegt mir am Herzen»Er liebt den zwischenmenschlichen Austausch, Schweizer Kultur und italienisches Moka-Kaffee. Yannick Orto, Head of Communications Switzerland von McKinsey spricht im Interview über seinen persönlichen Antrieb und worauf er stolz ist.

Read more »

David Attenborough wird 100 Jahre alt: Warum seine Stimme bis heute wichtig istIn einer Zeit voller Hektik wirkt David Attenboroughs ruhige Erzählweise wie Balsam. Bei ihm wirken selbst die absonderlichsten Verhaltensweisen von Tieren ganz normal.

Read more »