Der Schweizer Handballverein Kadetten Schaffhausen beginnt am Samstag, 25. April 2026, seine Playoff-Halbfinalserie gegen den BSV Bern in der heimischen BBC Arena. Ein spannendes Duell erwartet die Fans, bei dem es auch um die Neuverpflichtung von Torhüter Mathieu Seravalli von den Stadtbernern geht.

Die Kadetten Schaffhausen eröffnen am Samstag, 25. April 2026, ihre entscheidende Phase der Saison mit dem Halbfinale der Schweizer Handball meisterschaft. In der heimischen BBC Arena empfangen die Schaffhauser den BSV Bern und hoffen auf einen erfolgreichen Start in die Serie. Diese Begegnung markiert den Beginn eines mit Spannung erwarteten Kampfes um den Einzug ins Finale, bei dem die Kadetten ihre beeindruckende Erfolgsgeschichte fortsetzen möchten. Die bisherigen Saisons haben gezeigt, dass die Kadetten Schaffhausen zu den Top-Teams der Liga gehören und stets um die Meisterschaft mitspielen. Die Fans dürfen sich auf packende Duelle freuen, bei denen jeder Punkt zählt und die Spieler alles geben werden, um ihre Farben zum Sieg zu führen. Die BBC Arena wird zweifellos wieder zu einem Hexenkessel werden, wenn die Kadetten ihre Heimstärke ausspielen.

Die Ausgangslage für die Kadetten Schaffhausen ist vielversprechend. Sie haben sich in der Hauptrunde durch konstante Leistungen und taktische Finesse einen Platz unter den besten Vier gesichert. Der BSV Bern stellt jedoch einen äußerst ernstzunehmenden Gegner dar, der ebenfalls mit Selbstvertrauen in diese Halbfinalserie geht. Insbesondere die Defensive der Berner, angeführt vom erfahrenen Schweizer Nationaltorhüter Mathieu Seravalli, gilt als robust und schwer zu überwinden. Interessant ist die Personalie Seravalli insofern, als dass er im Sommer 2026 nach Schaffhausen wechseln wird. Dies verleiht dem bevorstehenden Aufeinandertreffen eine zusätzliche Brisanz und macht die Duelle im Tor zu einem besonderen Blickfang. Die Kadetten werden alles daran setzen, bereits in den Heimspielen die Weichen auf Erfolg zu stellen, denn ein starker Auftritt vor heimischem Publikum ist oft der Schlüssel zu einer erfolgreichen Serie. Die Taktik wird darauf ausgerichtet sein, die Stärken des eigenen Teams auszuspielen und die Schwächen des Gegners zu nutzen. Die Vorfreude bei den Anhängern der Kadetten ist groß, und die Hoffnung auf den erneuten Gewinn der Meisterschaft ist greifbar.

Sollte sich die Serie über die volle Distanz von fünf Spielen erstrecken, behalten die Kadetten Schaffhausen in den entscheidenden Momenten das Heimrecht. Dies gilt nicht nur für die Halbfinalserie, sondern für alle Runden, in denen sie sich qualifizieren, inklusive der Finalserie. Dies unterstreicht die Wichtigkeit, sich in der Hauptrunde eine gute Ausgangsposition zu erarbeiten. Der Spielplan sieht vor, dass das erste und dritte Heimspiel in Schaffhausen ausgetragen werden. Sollte es zu einem entscheidenden fünften Spiel kommen, würde auch dieses in der BBC Arena stattfinden. Dies ist ein klarer Vorteil für die Kadetten, der ihnen zusätzliches Selbstvertrauen geben dürfte. Falls die Kadetten das Halbfinale gegen Bern für sich entscheiden können, warten im Finale entweder der HC Kriens-Luzern oder der Sieger der Viertelfinal-Paarung zwischen Pfadi Winterthur und dem HSC Suhr Aarau. Der Auftakt der Finalserie ist für den 24. Mai 2026 um 17 Uhr angesetzt, und die Kadetten hoffen, bei ihrer möglichen Teilnahme erneut um den Meistertitel kämpfen zu können. Die Mannschaft ist gut vorbereitet und blickt voller Optimismus auf die bevorstehenden Spiele, mit dem klaren Ziel, am Ende der Saison die Meisterschaftstrophäe in die Höhe zu stemmen und die Erfolgsgeschichte des Vereins fortzuschreiben.





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