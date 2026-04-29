Kadetten Schaffhausen nähern sich dem Final – Mixed-Curling-Duo Berset/Hösli erleidet Niederlage

Die Kadetten Schaffhausen gewinnen das zweite Playoff-Halbfinale gegen den BSV Bern und stehen kurz vor dem Finaleinzug. Im Curling kassieren Stefanie Berset und Philipp Hösli an der WM in Genf eine klare Niederlage gegen Italien.

Die Kadetten Schaffhausen haben ihre beeindruckende Siegesserie fortgesetzt und sich im Playoff -Halbfinale der Handball -Nationalliga A gegen den BSV Bern erneut durchgesetzt. Mit einem knappen 29:28-Erfolg in Bern bauen die Schaffhauser ihre Führung in der Best-of-Five-Serie auf 2:0 aus.

Damit benötigen sie nur noch einen Sieg, um ins Finale einzuziehen und ihren Titel zu verteidigen. Das Spiel gestaltete sich jedoch deutlich schwieriger als das erste Duell in Schaffhausen, das die Kadetten klar für sich entschieden hatten. Die Berner zeigten eine starke Leistung und führten bis zehn Minuten vor dem Ende mit 23:26.

Doch die Schaffhauser bewiesen einmal mehr ihre mentale Stärke und kämpften sich mit sechs Toren in Folge zurück, um die Wende zu schaffen und den Sieg zu sichern. Dieser Erfolg markiert den 15. Playoff-Sieg in Folge für die Kadetten, was ihre Dominanz in den letzten Jahren unterstreicht. Die letzte Playoff-Niederlage erlitten die Schaffhauser vor zwei Jahren im Final.

Besonders eindrucksvoll ist die Bilanz gegen den BSV Bern: Die Kadetten haben nun insgesamt 19 Meisterschaftsspiele gegen die Berner gewonnen, was ihre klare Überlegenheit in diesem Duell demonstriert. Die Mannschaft von Trainer Markus Baur zeigte erneut ihre Fähigkeit, auch in schwierigen Situationen cool zu bleiben und die entscheidenden Tore zu erzielen. Die Unterstützung der mitgereisten Fans trug sicherlich ebenfalls zur positiven Atmosphäre bei und motivierte die Spieler zusätzlich.

Der Fokus liegt nun voll und ganz auf dem nächsten Spiel, in dem die Kadetten die Chance haben, die Serie zu entscheiden und den Einzug ins Finale perfekt zu machen. Die Berner werden sich jedoch nicht geschlagen geben und alles daran setzen, das Team aus Schaffhausen zu fordern. Es verspricht ein spannendes Finale der Serie zu werden, bei dem die Kadetten ihre Erfahrung und ihr Können unter Beweis stellen müssen, um ihren Titel erfolgreich zu verteidigen.

Die Kadetten Schaffhausen haben sich in den letzten Jahren als eine der führenden Handballmannschaften der Schweiz etabliert und sind stets ein ernstzunehmender Gegner für jede Mannschaft. Ihre Erfolge basieren auf einer starken Mannschaftsleistung, einer klaren Spielstrategie und einer hohen individuellen Qualität der Spieler. Parallel zu den Erfolgen der Kadetten Schaffhausen erlebte das Schweizer Mixed-Curling-Duo Stefanie Berset und Philipp Hösli an der Mixed-Curling-Weltmeisterschaft in Genf einen enttäuschenden Tag.

Sie kassierten ihre dritte Niederlage im siebten Spiel und unterlagen Italien deutlich mit 4:8. Das Spiel verlief von Beginn an nicht nach den Vorstellungen der Schweizer. Die Italiener schufen bereits im dritten End mit einem Viererhaus einen entscheidenden Vorsprung, den die Schweizer nicht mehr aufholen konnten. Ein weiteres Dreierhaus im 6.

End besiegelte die Niederlage für Berset und Hösli. Trotz des klaren Rückstands kämpften die Schweizer bis zum Schluss, konnten aber den Rückstand nicht mehr verringern. Die Niederlage gegen Italien ist ein Rückschlag für die Schweizer, die sich für die K.o. -Duelle qualifizieren wollen.

Die besten drei Teams der Gruppen A und B ziehen in die Playoff-Runde ein. Aktuell belegt die Schweiz nur den geteilten 4. Rang und muss in den letzten beiden Gruppenspielen gegen Finnland und Kanada unbedingt punkten, um ihre Chancen auf die Qualifikation zu wahren. Die Konkurrenz ist jedoch stark und die Schweizer müssen sich gegen starke Gegner durchsetzen, um ihre Ziele zu erreichen.

Die Weltmeisterschaft in Genf bietet den Schweizer Curling-Spielern die Möglichkeit, sich auf internationaler Ebene zu beweisen und ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Die Unterstützung des heimischen Publikums ist sicherlich ein Vorteil, aber die Schweizer müssen dennoch eine konstante Leistung abrufen, um erfolgreich zu sein. Die Niederlage gegen Italien zeigt, dass die Schweizer noch Verbesserungspotenzial haben und an ihren Schwächen arbeiten müssen. Die letzten beiden Gruppenspiele werden entscheidend sein, um die Qualifikation für die K.o.

-Duelle zu sichern. Die Situation für Berset und Hösli ist nun angespannt, da sie sich in einer schwierigen Position befinden, um sich noch für die Playoff-Runde zu qualifizieren. Sie müssen in ihren verbleibenden Spielen gegen Finnland und Kanada unbedingt gewinnen, um ihre Chancen zu wahren. Die finnische und kanadische Mannschaft sind jedoch starke Gegner, die den Schweizern das Leben schwer machen werden.

Die Schweizer müssen eine konzentrierte Leistung abrufen und ihre Stärken ausspielen, um gegen diese Teams bestehen zu können. Die Weltmeisterschaft in Genf ist ein wichtiges Ereignis für den Schweizer Curling-Sport und bietet die Möglichkeit, das Interesse an dieser Sportart zu steigern. Die Schweizer Curling-Spieler haben in den letzten Jahren einige Erfolge gefeiert und sich auf internationaler Ebene einen Namen gemacht. Die Weltmeisterschaft in Genf ist eine Chance, diese Erfolge fortzusetzen und das Image des Schweizer Curling-Sports weiter zu verbessern.

Die Kadetten Schaffhausen hingegen demonstrieren weiterhin ihre Dominanz im Schweizer Handball und sind auf dem besten Weg, ihren Titel erfolgreich zu verteidigen. Die Kombination aus einer starken Mannschaftsleistung, einer klaren Spielstrategie und einer hohen individuellen Qualität der Spieler macht die Kadetten zu einem der Top-Teams in der Schweiz. Die Fans können sich auf weitere spannende Spiele freuen, in denen die Kadetten ihr Können unter Beweis stellen werden.

Die Erfolge der Kadetten und die Herausforderungen für Berset und Hösli zeigen die Vielfalt des Schweizer Sports und die Leidenschaft der Athleten, die ihr Bestes geben, um ihre Ziele zu erreichen





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