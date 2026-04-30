Kadetten Schaffhausen dominieren weiter – Schweizer Curler kämpfen um K.o.-Phase

Die Kadetten Schaffhausen sichern sich mit einem knappen Sieg gegen den BSV Bern den zweiten Playoff-Halbfinalsieg und stehen kurz vor dem Finaleinzug. Gleichzeitig kämpft das Schweizer Mixed-Curling-Team um die Qualifikation für die K.o.-Phase der Weltmeisterschaft.

Handball : Kadetten Schaffhausen sichern sich zweiten Playoff-Halbfinalsieg Die Kadetten Schaffhausen haben auch ihr zweites Spiel des Playoff-Halbfinals gegen den BSV Bern für sich entscheiden können.

Mit einem knappen 29:28-Sieg führen die Schaffhauser in der Serie nun mit 2:0 und benötigen nur noch einen weiteren Sieg, um ins Finale einzuziehen. Im Gegensatz zum deutlichen Heimsieg musste das Team in Bern deutlich mehr kämpfen. Nur zehn Minuten vor Schluss lagen die Titelverteidiger noch mit 23:26 zurück, doch mit sechs Toren in Folge drehten sie das Spiel und sicherten sich den Sieg. Für die Kadetten war es bereits der 15.

Playoff-Sieg in Folge, wobei ihre letzte Niederlage in den Playoffs vor zwei Jahren im Finale lag. Noch beeindruckender ist ihre Serie gegen den Halbfinal-Gegner BSV Bern: Zum 19. Mal in Folge konnten die Kadetten das Duell in der Meisterschaft für sich entscheiden. Curling: Schweizer Mixed-Team erleidet dritte Niederlage An der Mixed-Curling-Weltmeisterschaft in Genf haben Stefanie Berset und Philipp Hösli am Mittwoch ihre dritte Niederlage im siebten Spiel hinnehmen müssen.

Das Schweizer Duo unterlag Italien mit 4:8. Bereits im dritten End schafften die Italiener mit einem Viererhaus eine entscheidende Führung, und nach einem weiteren Dreierhaus im sechsten End war die Partie für die Schweizer praktisch verloren. Die letzten beiden Gruppenspiele bestreiten Berset und Hösli am Donnerstag gegen Finnland und Kanada. Nur die drei besten Teams aus den Gruppen A und B qualifizieren sich für die K.o.

-Phase. Aktuell belegt die Schweiz nur den geteilten vierten Platz und muss in den letzten Spielen punkten, um noch eine Chance auf die nächste Runde zu haben. Handball: Dominanz der Kadetten setzt sich fort Die Kadetten Schaffhausen haben in den letzten Jahren eine beeindruckende Dominanz in der Schweizer Handball-Meisterschaft gezeigt. Mit ihrem jüngsten Sieg gegen den BSV Bern haben sie ihre Serie auf 19 ungeschlagene Spiele gegen diesen Gegner ausgedehnt.

Diese Konstanz ist ein Beweis für die Stärke und mentale Härte des Teams. Trainer und Spieler betonen immer wieder, dass jeder Sieg hart erkämpft werden muss, besonders in Auswärtsspielen wie in Bern. Die Kadetten sind nun nur noch einen Sieg vom Finaleinzug entfernt und könnten damit ihren Titelverteidigungskurs fortsetzen. Die Fans in Schaffhausen blicken bereits gespannt auf das nächste Spiel und hoffen auf den dritten Sieg in Folge.

Curling: Hoffnungen auf Weiterkommen schwinden Für das Schweizer Mixed-Curling-Team wird es immer schwieriger, sich für die K.o. -Phase zu qualifizieren. Nach der dritten Niederlage in sieben Spielen steht das Team von Stefanie Berset und Philipp Hösli nur auf dem geteilten vierten Platz. Die letzten beiden Gruppenspiele gegen Finnland und Kanada sind daher entscheidend.

Sollte das Duo diese Spiele gewinnen, könnte es noch zu einer spannenden Endphase kommen. Die Konkurrenz ist jedoch stark, und die Schweizer müssen ihre Leistung steigern, um die Chance auf eine Weiterkommen zu wahren. Die Fans hoffen auf eine starke Aufholjagd in den letzten Spielen





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