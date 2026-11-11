Kaczynski warnt in Polen vor 'Blutvergießen' und greift Tusk-Regierung an

Jaroslaw Kaczynski warnt in Polen vor einem Blutvergießen und wirft der Regierung Tusk vor, zu allem fähig zu sein. Tusk und Czarzasty üben scharfe Kritik.

Der rechtskonservative Oppositionsführer Jaroslaw Kaczynski warnt in Polen vor der Gefahr eines 'Blutvergießens'. Den Grund dafür sieht er in den verhärteten politischen Fronten und macht die Regierung unter dem liberal-konservativen Ministerpräsidenten Donald Tusk dafür verantwortlich. Die Äußerungen stehen im Zusammenhang mit der angespannten Lage im Land.

Kaczynski ist Chef der Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS), die lange regierte und heute in der Opposition steht. Am Dienstag sprach er bei einer Veranstaltung am Vorabend des polnischen Unabhängigkeitstags am 11. November die Hoffnung aus, dass seine Partei die Parlamentswahl 2027 gewinnen und wieder an die Macht zurückkehren werde.

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Kaczynski begründet seine Warnung vor Gewalt

Kaczynski schloss in seiner Rede ein Blutvergießen nicht aus, für den Fall, dass die Regierung um Donald Tusk die Macht behält. Auf diese Aussage angesprochen, erklärte er seine Position am Mittwoch gegenüber einer Reporterin des TV-Nachrichtensenders TVN24.

Nach Darstellung Kaczynskis hätten die gegenwärtig Regierenden keine Skrupel und Hemmungen, weil sie 'ausländischen Interessen' dienten. Diese Behauptung begründete er nicht näher. Der 77-Jährige sagte, die andere Seite sei wirklich zu allem fähig.

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Tusk und Czarzasty kritisieren die Aussagen scharf

Ministerpräsident Donald Tusk wies die Äußerungen seines Gegenspielers zurück. In seiner Rede zum Unabhängigkeitstag in Stettin bezeichnete er Kaczynskis Worte als 'unnötige Äußerung'. An seine Zuhörer gewandt rief Tusk zur Ächtung solcher Aussagen auf.

Auch Parlamentspräsident Wlodzimierz Czarzasty schloss sich der Kritik Tusks an. Mit Blick auf den Anschlag in Krakau sagte er, verantwortungsbewusste Politiker sollten sich auf die Zunge beißen und zuerst nachdenken, bevor sie sprechen. Czarzasty verwies damit ausdrücklich auf die jüngsten Ereignisse in der Stadt.

Anschlag in Krakau prägt die politische Debatte

Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist ein tödlicher Angriff in Krakau. Am Samstag erschoss ein mutmaßlicher Attentäter auf dem Hauptmarktplatz in Krakau aus einem fahrenden Auto sechs Menschen und verletzte 15 weitere.

Die Vorwürfe Kaczynskis und die Reaktionen aus dem Regierungslager treffen damit auf eine Lage, in der die Öffentlichkeit ohnehin unter dem Eindruck der Gewalt steht. Die Parlamentswahl 2027 gilt vor diesem Hintergrund als zentrales Datum, an dem sich die Machtfrage in Polen entscheiden soll.