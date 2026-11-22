Abseitsentscheidungen, Freistöße und Torschüsse prägen die Partie Juventus Turin gegen SSC Venezia. Der Ticker zeigt die zentralen Szenen und die beteiligten Spieler.

Im Spiel zwischen Juventus Turin und der SSC Venezia sorgten mehrere Torabschlüsse, Freistöße und eine Abseitsentscheidung für Gesprächsstoff. Der Ticker dokumentiert die Ereignisse Schritt für Schritt und nennt jeweils die beteiligten Spieler der beiden Mannschaften. Das Datum, der Austragungsort und der Endstand gehen aus den vorliegenden Informationen allerdings nicht hervor.

Im Mittelpunkt der Berichterstattung stehen Spieler wie Gianluca Busio, Akor Adams und Kike Pérez auf Seiten der SSC Venezia sowie Douglas Luiz, Edon Zhegrova und Randal Kolo Muani auf Seiten von Juventus Turin. Die Abfolge der Szenen zeigt, wie sich das Spiel zwischen Angriffsversuchen und Standardsituationen entwickelte.

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Torabschlüsse und Paraden beider Mannschaften

Juventus Turin und die SSC Venezia kamen in der Partie zu mehreren Abschlüssen, von denen einige vom gegnerischen Torhüter entschärft wurden. Douglas Luiz von Juventus Turin probierte es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, der Schuss wurde jedoch links oben gehalten. Die Vorlage kam von Kerim Alajbegovic.

Edon Zhegrova von Juventus Turin versuchte es mit dem linken Fuß rechts im Strafraum. Auch dieser Abschluss wurde gehalten, und zwar rechts unten. Die Vorbereitung übernahm Zeki Çelik. Auf der Gegenseite schoss Kike Pérez von der SSC Venezia mit dem linken Fuß aus der Distanz, der Ball ging jedoch links hoch und weit am Tor vorbei. Gianluca Busio hatte den Angriff vorbereitet.

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Zwei weitere Versuche wurden geblockt. Ridgeciano Haps von der SSC Venezia zielte mit dem rechten Fuß aus der Distanz, Kike Pérez hatte die Szene vorbereitet. Akor Adams schoss ebenfalls mit dem rechten Fuß rechts im Strafraum, sein Versuch wurde gleichfalls abgeblockt. Die Vorlage kam von Lion Lauberbach mit einem Steilpass.

Freistöße und die Abseitsentscheidung im Spielverlauf

Die Schiedsrichter entschieden in der Partie mehrfach auf Freistoß, und eine Abseitsstellung wurde ebenfalls gepfiffen. Die Unparteiischen erkannten Akor Adams bei einem Zuspiel von Gianluca Busio im Abseits, obwohl der Pass nach vorne gespielt worden war.

Mehrfach bekam Juventus Turin in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen. Randal Kolo Muani wurde zweimal als Spieler genannt, dem der Freistoß zugesprochen wurde, und auch Teun Koopmeiners wurde in dieser Situation aufgeführt. Die Entscheidungen zeigen, wie oft die Partie durch Unterbrechungen geprägt war.

Einen Foulvorwurf gab es ebenfalls. Der Ticker vermerkt ein Foul von Simon Sohm von der SSC Venezia, das zu einem weiteren Freistoß für die Gegenseite führte. Gianluca Busio bekam anschließend selbst einen Freistoß in der eigenen Hälfte zugesprochen.

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Einordnung der Szenen für den weiteren Verlauf

Die vorliegenden Informationen erlauben keine Aussage über den Ausgang der Partie. Der Ticker endet mit einem Eintrag zum Anstoß in der ersten Halbzeit, sodass sich die Schlussphase, der Spielstand und die Tore aus diesem Material nicht ableiten lassen.

Festzuhalten bleibt, dass beide Mannschaften in der Partie offensiv auftraten und mehrere Abschlüsse aus der Distanz sowie aus dem Strafraum suchten. Für die weitere Beurteilung der Begegnung sind daher die vollständigen Spielberichte und die offiziellen Spielstatistiken der Liga notwendig, die Angaben zu Toren, Wechseln und Spielstand enthalten.