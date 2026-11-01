Juventus Turin gegen SSC Neapel: Die wichtigsten Szenen im Überblick

Juventus Turin und SSC Neapel im Spiel: Abseitsentscheidung, Gelbe Karten, Schüsse und Freistöße im Überblick der wichtigsten Szenen.

Im Spiel zwischen Juventus Turin und SSC Neapel gab es zahlreiche Szenen mit Abseitsentscheidungen, Verwarnungen, Schüssen und Freistößen. Die vorliegende Spielfolge nennt weder Datum noch Austragungsort, dokumentiert aber die wichtigsten Ereignisse in der Reihenfolge, in der sie festgehalten wurden.

Den Auftakt der Szenen bildete eine Entscheidung der Unparteiischen gegen Bremer. Nach einem Pass nach vorne von Jhon Lucumí sahen die Schiedsrichter den Angreifer im Abseits und unterbrachen die Aktion.

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Verwarnungen und Freistöße im Spielverlauf

Luca Marianucci von SSC Neapel sah eine Gelbe Karte wegen überharten Einsteigens. Wenig später erhielt Jhon Lucumí von Juventus Turin ebenfalls eine Gelbe Karte für ein Einsteigen mit zu hoher Intensität.

Nick Woltemade von Juventus Turin bekam sowohl in der gegnerischen als auch in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen. Auch Lorenzo Lucca von SSC Neapel erhielt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß, und Rafa Marín durfte sich in der eigenen Hälfte über einen Freistoß freuen.

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Ein Foul von Jhon Lucumí an einem Gegenspieler führte zu einer weiteren Unterbrechung des Spiels. Die Freistöße ordneten die Schiedsrichter jeweils nach den Zweikämpfen an, die sich in den verschiedenen Spielabschnitten ereigneten.

Abschlüsse beider Mannschaften im Detail

Kerim Alajbegovic von Juventus Turin versuchte es mit dem rechten Fuß aus der Distanz. Der Schuss wurde jedoch geblockt und kam nicht zum Torabschluss.

Einen weiteren Versuch unternahm Alajbegovic mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte. Der Ball flog allerdings über das Tor. Die Vorlage kam von Randal Kolo Muani mit einer Flanke.

Noa Lang von SSC Neapel probierte es ebenfalls mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte. Das Leder ging rechts hoch und weit am Tor vorbei, vorbereitet hatte den Versuch Frank Anguissa.

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Lorenzo Lucca von SSC Neapel versuchte es per Kopf aus der Strafraummitte, der Ball ging jedoch links am Tor vorbei. Die Vorlage kam von Matteo Politano mit einer Flanke nach einer Ecke.

Ecken und Pfostentreffer sorgen für Gefahr

Nach einer Ecke traf Juan Cabal von Juventus Turin aus kürzester Distanz den linken Pfosten. Der Abschluss gelang nach einem ungewöhnlichen Körpereinsatz, der auffiel.

Auch Jhon Lucumí von Juventus Turin kam zu einem Abschluss mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte. Der Ball flog jedoch über das Tor, vorbereitet hatte den Versuch Weston McKennie mit dem Kopf nach einer Ecke.

Die Abfolge zeigt, dass Standardsituationen wie Ecken und Freistöße in dieser Partie mehrfach für Torgefahr sorgten. Sowohl Juventus Turin als auch SSC Neapel kamen auf diesem Weg zu Abschlüssen, die den Ausgang der Szenen prägten.