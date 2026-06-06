Justizversagen in Frankreich: Mann in Untersuchungshaft wegen des Verschwindens einer Elfjährigen

Ein 41-jähriger Mann, gegen den bereits mehrere Anzeigen wegen Vergewaltigung von Minderjährigen vorlagen, befindet sich in Untersuchungshaft. Die Justiz wird kritisiert, den Schutz von Kindern nicht gewährleistet zu haben.

Ein 41-jähriger Mann und Vater einer Schulkameradin, der eine Elfjährige angeblich auf deren Bitte hin mit dem Auto mitnahm, um sie am Schwimmbad abzusetzen, befindet sich seit etlichen Tagen in Untersuchungshaft.

Die Polizei verdächtigt ihn, etwas mit dem Schicksal des Mädchens zu tun zu haben. Wie sich herausstellte, gab es mehrere Anzeigen und Ermittlungsverfahren gegen den Mann wegen der Vergewaltigung von Minderjährigen, die die Justiz teils einstellte oder schleifen ließ. Seit der letzten Anzeige im August 2025 sei der Mann nicht einmal von der Polizei vernommen worden, berichtete die Zeitung 'Le Figaro'.

'Es ist offensichtlich, dass es hier ein Versagen gibt, und wir können nicht übersehen, dass Schwachstellen zutage getreten sind; diese müssen geklärt werden (... ) ebenso wie die Verantwortlichkeiten, die hier eine Rolle spielen', sagte Präsident Emmanuel Macron. Am Vortag bereits hatte Justizminister Gérald Darmanin gesagt, der Umgang der Justiz mit den Hinweisen auf den Verdächtigen sei 'völlig inakzeptabel', es handele sich um ein 'Versagen'.

In Frankreich ist das Schicksal des Mädchens inzwischen zum Nachrichtenthema Nummer eins geworden und viele Menschen und Politiker haben sich erschüttert geäußert, dass die Justiz den Schutz von Kindern in der Praxis anscheinend nicht gewährleisten kann





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