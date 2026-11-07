Justin Timberlake beschimpfte Michael Jackson irrtümlich als Scherzanrufer

Justin Timberlake verwechselte den King of Pop mit einem Anruger. Der Vorfall führte zu einer peinlichen Entschuldigung und verhinderte ein geplantes Duett.

Justin Timberlake hat einen Anruf von Michael Jackson einst als Streich missverstanden und den King of Pop telefonisch beschimpft. Timberlake erkannte die Stimme des Superstars nicht und hielt den Anrufer für einen unangenehmen Scherz. Diese beileibe nicht harmlose Verwechslung sorgte bei dem Sänger für immense Peinlichkeit, da Jackson zu den wichtigsten Vorbildern seiner Karriere zählte.

Durchgefallene Zusammenarbeit mit dem Idol

Die Geschichte spielt sich Anfang der 2000er-Jahre ab, als Justin Timberlake bereits mehrere Songs für Michael Jackson geschrieben hatte. Darunter befand sich auch die emotionale Ballade "Gone". Jackson lehnte den Titel jedoch zunächst ab, woraufhin Timberlake das Stück kurzerhand mit seiner damaligen Boyband NSYNC aufnahm. Der Track erschien 2001 auf dem Album "Celebrity" von NSYNC und festigte die Popularität der Gruppe weiter.

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Peinliche Telefontat und sofortige Entschuldigung

Eines Tages meldete sich ein Mann am anderen Ende der Leitung mit den Worten "Hi, Timberlake". Der Sänger erkannte die vertraute Stimme des Superstars nicht und glaubte, jemand imitiere Michael Jackson, um ihn auf den Arm zu nehmen. Die Reaktion war alles andere als freundlich. Timberlake fluchte los und forderte den vermeintlichen Scherzanrufer auf, seine Telefonnummer zu löschen.

Erst als sich sein Gegenüber als Michael Jackson outete, fiel bei dem Sänger der Groschen. "Ich habe gerade Michael Jackson beschimpft", erinnerte sich Timberlake an diesen peinlichen Moment. Sofort entschuldigte er sich bei dem Superstar. Jackson hatte sich jedoch nicht beschwert, sondern war von dem Song "Gone" begeistert und wollte ihn gemeinsam mit Timberlake neu aufnehmen.

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Konflikt über die Mitwirkung der Bandkollegen

Eigentlich hätte dies eine einmalige Gelegenheit für Timberlake sein können, da er das Lied ursprünglich genau für sein grosses Idol geschrieben hatte. Der Haken an der Sache war jedoch, dass Jackson ausschliesslich mit Timberlake zusammenarbeiten wollte. Die übrigen Mitglieder von NSYNC sollten bei der Aufnahme nicht dabei sein. Timberlake schlug daraufhin vor, den Song gemeinsam mit der ganzen Boyband aufzunehmen.

Michael Jackson bestand jedoch auf seinem Wunsch einer reinen Solokollaboration. Timberlake fühlte sich in dieser Situation in eine Zwickmühle gezwungen. Er habe seinen Bandkollegen nicht einfach den Rücken kehren wollen, erklärte er rückblickend. Stattdessen hoffte er auf eine spätere Zusammenarbeit mit seinem Idol, da eine direkte Zusammenarbeit im damaligen Kontext nicht zustande kam.

Posthume Veröffentlichung und spätere Verbindungen

Trotz der gescheiterten direkten Zusammenarbeit starb der Superstar 2009 im Alter von 50 Jahren. Eine musikalische Verbindung zwischen den beiden Künstlern gab es dennoch später. 2014 erschien auf Jacksons posthumem Album "Xscape" der Song "Love Never Felt So Good" auch als Duettversion mit Justin Timberlake. Diese Aufnahme realisierte die musikalische Partnerschaft, die damals scheiterte.

Auch zu seiner ehemaligen Boyband blieb Justin Timberlake stark verbunden. Im März 2024 stand er in Los Angeles zusammen mit NSYNC auf der Bühne. Die Episode mit der Verwechslung bleibt bis heute eine der peinlichsten Anekdoten der Popgeschichte, zeigt aber auch die tiefe Verehrung, die Timberlake für Michael Jackson empfand und den Konflikt, den er zwischen seinen bandinternen Pflichten und seiner Idol-Verehrung nicht lösen konnte.