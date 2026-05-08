Just Eat und Magic X: Erotikartikel diskret an den Arbeitsplatz geliefert

Der Essenslieferdienst Just Eat hat eine exklusive Partnerschaft mit dem Erotikexperten Magic X geschlossen und bietet nun rund 1500 Selfcare-Artikel über seine Plattform an. Die Nachfrage ist dynamisch und zeigt einen klaren Bedarf der Konsumenten, wobei die Bestellungen nicht nur in privaten Haushalten, sondern auch an Firmenadressen erfolgen.

In einer zunehmend digitalisierten Gesellschaft, in der schnelle Verfügbarkeit und unmittelbare Belohnung zur Selbstverständlichkeit geworden sind, hat der Essenslieferdienst Just Eat eine ungewöhnliche Partnerschaft geschlossen.

Seit dem letzten Sommer kooperiert das Unternehmen exklusiv mit dem Erotikexperten Magic X, um rund 1500 Selfcare-Artikel wie Kondome, erotische Spiele oder Vibratoren über die Plattform anzubieten. Die Nachfrage nach diesen Produkten ist dynamisch und zeigt einen klaren Bedarf der Konsumenten. Besonders auffällig ist die Vielfalt der Lieferadressen, die nicht nur private Haushalte, sondern auch Firmenadressen umfasst. Die Pakete werden dabei diskret verpackt, was besonders bei Büro-Bestellungen geschätzt wird.

Die Bestellungen erfolgen hauptsächlich von Frauen und Paaren zwischen 20 und 45 Jahren, die den Komfort von Lieferdiensten aus ihrem Alltag kennen. Die frühesten Bestellungen gehen bereits ab 9 Uhr morgens ein, wobei die größte Nachfrage zwischen 15 und 17 Uhr zu verzeichnen ist, pünktlich zum Feierabend. Der stärkste Wochentag ist der Freitag, gefolgt vom Montag und Samstag.

Interessanterweise werden Essen und Erotikartikel meist getrennt bestellt, obwohl es auch vorkommt, dass jemand etwas von Magic X bestellt und später noch etwas zu essen liefern lässt. Die Partnerschaft zwischen Just Eat und Magic X zeigt, dass der Wunsch nach sofortigem Vergnügen in unserer Gesellschaft immer mehr an Bedeutung gewinnt. Die Bestellungen erfolgen nicht nur in privaten Haushalten, sondern auch an Firmenadressen, was auf eine zunehmende Akzeptanz und Normalisierung des Themas hinweist.

Die Diskretion bei der Lieferung spielt dabei eine entscheidende Rolle, insbesondere in Büroumgebungen. Die Bestellungen erfolgen hauptsächlich von jungen Menschen, die den Komfort von Lieferdiensten aus ihrem Alltag kennen und für die es selbstverständlich ist, dass nicht nur die schnelle Mahlzeit, sondern auch Produkte des persönlichen Wohlbefindens unkompliziert und schnell verfügbar sind. Die Partnerschaft zwischen Just Eat und Magic X zeigt, dass der Wunsch nach sofortigem Vergnügen in unserer Gesellschaft immer mehr an Bedeutung gewinnt.

Die Bestellungen erfolgen nicht nur in privaten Haushalten, sondern auch an Firmenadressen, was auf eine zunehmende Akzeptanz und Normalisierung des Themas hinweist. Die Diskretion bei der Lieferung spielt dabei eine entscheidende Rolle, insbesondere in Büroumgebungen





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