Just Eat Schweiz plant Massenentlassungen: Kurier*innen protestieren gegen Wechsel zur Selbstständigkeit

Just Eat will in der Schweiz Hunderte Kuriere entlassen und auf selbstständige Fahrer umsatteln, um 24/7-Lieferungen anzubieten. Die Gewerkschaft Syndicom warnt vor schlechteren Arbeitsbedingungen und fordert die Erhaltung von Angestelltenverträgen.

KEYSTONE Just Eat will in der Schweiz möglicherweise Hunderte Kuriere entlassen und künftig stärker auf Selbstständige setzen. Dagegen wehren sich die Angestellten mit Protest en in Zürich.

Was hinter dem Streit steckt, welche Folgen drohen und ob Kundinnen und Kunden den Lieferdienst jetzt boykottieren sollten. Mehrere Dutzend Just-Eat-Kurier*innen protestierten in Zürich gegen geplante Massenentlassungen. Hunderte Stellen könnten wegfallen. Just Eat will vermehrt selbstständige Kurier*innen einsetzen.

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Protest vor Just-Eat-Hauptsitz in Zürich

Laut Syndicom drohen dadurch schlechtere Arbeitsbedingungen und weniger soziale Absicherung. Am Donnerstag protestierten mehrere Dutzen Just-Eat-Fahrer*innen zusammen mit der Gewerkschaft Syndicom vor dem Haupsitz des Essenslieferdiensts in Zürich.

"We can't just eat without just pay", sagte ein Kuriere lautan der Kundgebung. Eine Anspielung auf den Namen seines Arbeitgebers, auf Deutsch übersetzt: "Wir können nicht einfach essen ohne faire Bezahlung.

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" Was ist passiert und was bedeutet es für die Kund*innen, die Essen bestellen?. Just Eat will in der Schweiz künftig stärker auf selbstständige Kurier*innen und externe Flottenpartner setzen. Dafür plant das Unternehmen eine Massenentlassung, von der möglicherweise mehrere Hundert Mitarbeitende betroffen sind, wie der"Heute erhalten die angestellten Kurier*innen einen Stundenlohn und sind über ihre Anstellung sozialversichert.

Gewerkschaft warnt vor schlechterer Absicherung

Bei einem Wechsel zur Selbstständigkeit tragen sie wesentliche wirtschaftliche Risiken selbst", erklärt die Gewerkschaft Syndicom, die die Kurier*innen unterstützt, auf Anfrage von blue News. Auch der Schutz bei Krankheit, Unfall und Arbeitslosigkeit verändere sich grundlegend.

"Die Kurier*innen würden damit nicht einfach unter einem anderen Vertragsmodell dieselbe Arbeit verrichten", so Syndicom. "Vielmehr sollen Risiken, die bisher beim Unternehmen liegen, auf die einzelnen Beschäftigten übertragen werden. " Für viele Menschen sei die Plattformarbeit eine der wenigen kurzfristig zugänglichen Erwerbsmöglichkeiten. Sie bietet einen vergleichsweise niederschwelligen Einstieg, häufig auch für Menschen, die auf dem regulären Arbeitsmarkt mit Hindernissen konfrontiert sind.

Das hänge von der individuellen Situation ab, ordnet Syndicom ein. Allerdings würden in der Lieferbranche viele Menschen arbeiten, für die der Zugang zum Arbeitsmarkt erschwert ist - beispielsweise aufgrund sprachlicher Hürden, fehlender anerkannter Qualifikationen oder ihrer aufenthaltsrechtlichen Situation.

"Just Eat selbst hat über Jahre gezeigt, dass Essenslieferungen mit regulär angestellten Kurier*innen möglich sind", so die Gewerkschaft Syndicom. "Hinzu kommt, dass Hunderte Beschäftigte innerhalb kurzer Zeit ihre Stelle verlieren könnten", so Syndicom. "Es ist keineswegs selbstverständlich, dass sie alle kurzfristig eine gleichwertige Anstellung finden. " Für manche Betroffene geht es deshalb um weit mehr als einen vorübergehenden Einkommensverlust.

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Es geht um ihre wirtschaftliche Existenz und unter Umständen auch um ihre Möglichkeit, weiterhin in der Schweiz zu leben.betont Firmenchef Lukas Streich, es geht bei den Massnahmen nicht ums Sparen, sondern darum, sich an die veränderten Kundenbedürfnisse anzupassen.

Firmenchef begründet Wechsel mit Kundenbedürfnissen

"In der heutigen 24/7-Gesellschaft wollen die Kunden nicht mehr nur abends oder über Mittag Essen geliefert bekommen. Sie wollen auch etwa nachts um 2 Uhr noch einen Hamburger oder nachmittags Kuchen und Matcha Latte", sagt Streich. Mit dem Angestelltenmodell könnte Just Eat nach Mitternacht keine Lieferungen anbieten, dies verbiete das Arbeitsgesetz. Das sei ein Nachteil im Wettbewerb mit der Konkurrenz.

Auf Fragen von blue News, unter anderem zu den Protesten und was es für das Unternehmen bedeuten würde, wenn es die Arbeitsbedingungen für die Kurier*innen nicht anpassen würde, reagierte Just Eat bisher nicht. Eine pauschale Beurteilung aller Anbieter will Syndicom nicht vornehmen. Bisher galt Just Eat bei Gewerkschaften als positives Beispiel, weil es auf fest angestellte Kurier*innen setzte.

"Just Eat selbst hat über Jahre gezeigt, dass Essenslieferungen mit regulär angestellten Kurier*innen möglich sind", schreibt Syndicom. "Genau deshalb ist der angekündigte Kurswechsel besonders problematisch. " Mit dem Wechsel zum sogenannten hybriden Modell nähert sich Just Eat dem Konkurrenten Uber Eats an. "Konsument*innen können durch ihr Verhalten Einfluss ausüben.

Die Hauptverantwortung für faire Arbeitsbedingungen liegt jedoch bei den Unternehmen und bei den zuständigen Behörden, die die geltenden Vorschriften durchsetzen müssen", so Syndicom. Kund*innen könnten sich über die Arbeitsbedingungen informieren, die Forderungen der Beschäftigten öffentlich unterstützen und gegenüber Unternehmen faire Beschäftigungsbedingungen einfordern. Die 39-jährige Sportinfluencerin Cecilia Sopeño verliert bei einem Mountainbike-Unfall fast ihr Leben. Sie postet den Unfall auf Instagram und sorgt damit für Aufregung.