Schwere Vorfälle mit Just Eat Kurieren in Schlieren ZH führen zu Anzeigen. Das Unternehmen verteidigt seine Datenschutzrichtlinien gegen Kritik an mangelndem Schutz der Angestellten.

Mitarbeiter des Lebensmittel- Lieferdienst es Just Eat sind in Schlieren im Kanton Zürich schwerem sexuellen Belästigungs- und Exhibitionismus vorwürfen ausgesetzt. Drei Angestellte hatten einen 34-jährigen Kunden wegen wiederholter, nackter Begegnungen bei der Essensübergabe angezeigt. Der Fall hat eine öffentliche Debatte über die Sicherheitsvorkehrungen in der Lieferbranche und die rechtlichen Grenzen der Datennutzung ausgelöst. Die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden bestätigen die Schwere der Vorfälle.

Kuratierte Tatverläufe in Schlieren

Der erste Vorfall ereignete sich, als ein 34-jähriger Kurier einer Bestellung an eine Wohnung in Schlieren nachkam. Bei der Türöffnung präsentierte sich der dort lebende, ältere Mann nur mit einem Badetuch bekleidet. Dieses Tuch ließ er angeblich versehentlich fallen und stand somit vollständig nackt vor dem Lieferanten. Der Kurier schildert diese Situation als schockierend und unvorhersehbar. Der Mann nutzte die Gelegenheit der Essensübergabe für diese exhibitionistische Handlung, ohne dass ein provozierendes Verhalten des Lieferanten vorlag.

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Nach einer kurzen Zeitspanne wiederholte sich das Szenario. Ein weiterer Lieferant erhielt denselben Auftrag für dieselbe Adresse. Diesmal behielt der Kunde das Badetuch um seine Hüften, entblößte sich jedoch weiterhin in einer als bedrohlich empfundenen Weise. Die Eskalation des Verhaltens wurde offensichtlich, als der Bruder des ersten Kuriers mitteilte, dass er selbst eine ähnliche, ähnliche Begegnung mit demselben Bewohner erlebt hatte. Diese Kumulation von Vorfällen führte zur Erkenntnis, dass es sich nicht um isolierte Zwischenfälle, sondern um ein systematisches und gezieltes Verhalten handelte. Die Wiederholung bestätigte die Intentionalität des Kunden gegenüber den Dienstleistern.

Reaktion der Polizei und Sicherheitsprotokolle

Die Kantonspolizei Zürich hat die Erstattung mehrerer Strafanzeigen wegen Exhibitionismus offiziell bestätigt. Die Ermittlungsbehörden führen derzeit eine Untersuchung durch, um die genauen Umstände der wiederholten Vorfälle aufzuklären und die rechtlichen Konsequenzen für den mutmaßlichen Täter zu präzisieren. Die Polizei rät allen Mitarbeitern in ähnlichen prekären Situationen dringend dazu, sofort Distanz zu wahren. Es wird explizit empfohlen, keine Reaktion auf das Exhibitionismusverhalten zu zeigen, die Situation schnell zu verlassen und den Notruf 117 zu wählen, um die Einsatzkräfte zu verständigen.

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Trotz der laufenden Ermittlungen und der erstatten Anzeige bleibt der betroffene Kunde in Schlieren aktiv. Er kann weiterhin Lieferungen bei derselben Adresse in Auftrag geben. Diese Tatsache löst massive Verärgerung bei den betroffenen Angestellten aus. Die Möglichkeit, trotz der dokumentierten strafrechtlichen Auseinandersetzung und der polizeilichen Ermittlungen normal weiterbestellen zu können, wird als gravierendes Sicherheitsrisiko für zukünftige, vielleicht unwissende Kurierfahrer gewertet. Die aktuelle Lage erlaubt es dem Täter theoretisch, neue Opfer zu rekrutieren, die über die Vorfälle nicht informiert sind.

Kritik an Just Eat Schutzmechanismen

Der betroffene Kurierfahrer äußert scharfe Kritik an der Art und Weise, wie Just Eat mit der Gefahr umgeht. Er stellt die Frage, warum das Unternehmen trotz detaillierter Kenntnisse der Vorgeschichte keine wirksamen Maßnahmen ergreift, um seine Fahrer vor solchen Situationen zu schützen. Besonders junge und weibliche Angestellte sehen sich in Gefahr, da sie möglicherweise nicht über die spezifische Bedrohung an diesem Ort informiert werden. Der Fahrer betrachtet es als inakzeptabel, dass Mitarbeiter immer wieder unvorbereitet in potenziell gefährliche oder traumatisierende Situationen geschickt werden, nachdem das Unternehmen bereits explizit benachrichtigt wurde.

Nach einer Meldung an die Personalabteilung erhielt der Kurier die Anweisung, künftige Bestellungen dieses spezifischen Kunden umgehend zu stornieren. Eine dauerhafte und lückenlose Sperrung des Kunden wurde jedoch als technisch unmöglich eingestuft. Das Argument der Firma lautet, dass der Täter einfach neue Konten unter alternativen Zahlungsangaben oder E-Mail-Adressen erstellen könnte. Diese Lücke im System wird von den betroffenen Angestellten als unzureichender Schutz wahrgenommen, der die Verantwortung für die eigene Sicherheit wieder auf den einzelnen Kurier abwälzt, anstatt systemische Lösungen zu bieten.

Datenschutzrechtliche Grenzen der Prävention

Just Eat reagiert auf die Kritik mit dem Verweis auf strenge datenschutzrechtliche Vorgaben. Die Medienstelle des Unternehmens erklärt, dass der Sachverfall bekannt sei und das Unternehmen umgehend das Gespräch mit den betroffenen Kurieren gesucht habe. Gemäß Rücksprache mit der Polizei bestand der wichtigste Schritt darin, die Kuriere dabei zu begleiten, offiziell Anzeige zu erstatten, was in der Folge auch geschehen ist. Die Sicherheit der Kuriere habe oberste Priorität, und niemand dürfe eine Lieferung unter Gefährdung der eigenen Sicherheit abschließen. Konkrete Handlungsanweisungen sehen vor, die Übergabe bei Unwohlsein sofort zu verweigern.

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Die Firma lehnt jedoch eine pauschale Warnung an alle Kuriere mit Nennung von Name und Adresse des Kunden strikt ab. Das Schweizer Datenschutzgesetz und der Persönlichkeitsschutz untersagten es Just Eat, sensible Personendaten ohne konkreten Anlass und über den unmittelbaren Fall hinaus an Mitarbeitende weiterzugeben, die mit diesem Kunden gar nicht in Kontakt kämen. Statt einer unzulässigen schwarzen Liste setzt Just Eat daher auf die gezielte Sensibilisierung der Flotte, klare Verhaltensregeln für den Ernstfall sowie die konsequente Sperrung neu erkannter Konten. Eine Sperrung der gesamten Lieferadresse ist ausgeschlossen, da dort auch unbeteiligte Personen leben, deren Privatsphäre ebenfalls geschützt werden muss.