Just Eat kündigt massive Stellenabbau in der Schweiz an

Der Lieferdienst Just Eat streicht 373 Arbeitsplätze in der Schweiz. Betroffen sind Kurierdienstleister und externe Mitarbeiter in sechs Städten aufgrund neuer Wettbewerbsherausforderungen.

Der britische Essenslieferant Just Eat hat eine umfassende Restrukturierung seiner Schweiz er Niederlassungen bekanntgegeben, die zu erheblichen Einsparungen bei den Personalkosten führen wird. Das Unternehmen plant den Abbau von insgesamt 373 Arbeitsplätzen, was einem erheblichen Teil der aktuellen Belegschaft in der Region entspricht. Diese Maßnahme wird als strategische Antwort auf die sich wandelnde Marktlage und den verschärften Wettbewerb innerhalb der Branche erklärt.

Umfang des Stellenabbaus in sechs Städten

Die betroffenen Mitarbeiter verteilen sich auf 193 direkt bei Just Eat angestellte Kurierfahrer sowie auf 180 Beschäftigte, die über externe Personaldienstleister vermittelt werden. Der Abbau betrifft explizit die Standorte in Zürich, Winterthur, Bern, Biel, Freiburg und St. Gallen. Mit diesem Schritt reduziert das Unternehmen die Gesamtzahl seiner Stellen von rund 700 auf den verbleibenden Rest. Die Mitteilung wurde am Montag seitens des Unternehmens an die Öffentlichkeit gerichtet, um die Transparenz über die bevorstehenden Veränderungen zu gewährleisten.

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Strategische Umstellung des Schichtmodells

Laut Unternehmensangaben soll die neue Struktur es Just Eat ermöglichen, flexibler auf Nachfrageschwankungen im Markt zu reagieren. Das bisherige feste Schichtmodell werde der aktuellen Wettbewerbsituation nicht mehr gerecht und sei gegenüber Konkurrenten nicht mehr wettbewerbsfähig. Durch die Reduzierung der festen Stellen sollen Ressourcen effizienter eingesetzt werden, um die Profitabilität in einem hart umkämpften Sektor zu sichern. Die operative Ausrichtung wird sich damit deutlich von der früheren Personalpolitik unterscheiden.

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Kritik der Gewerkschaft Unia und Syndicom

Die Gewerkschaft Unia hat den Entscheidungsweg von Just Eat scharf kritisiert und sieht darin einen Versuch, das Arbeits- und Sozialversicherungsrecht zu umgehen. In einer offiziellen Stellungnahme wirft die Gewerkschaft dem Unternehmen vor, künftig verstärkt auf sogenannte scheinselbständige Kuriere setzen zu wollen, um Kosten zu drücken. Zusammen mit der Digitalgewerkschaft Syndicom fordern die Interessenvertretungen die zuständigen Behörden auf, umgehend einzuschreiten. Ein weiterer Kritikpunkt der Unia ist, dass sie nicht in das vorgeschriebene Konsultationsverfahren einbezogen wurden.

Wirtschaftliche Auswirkungen und offene Verfahren

Die wirtschaftlichen Folgen der Kündigungswelle zeigen sich bereits in den aktuellen Betriebsabläufen. Laut Angaben der Gewerkschaft fielen an dem auftragstärksten Tag der Woche bereits über die Hälfte der geplanten Schichten aus, was auf strukturelle Probleme hinweist. Just Eat führt die Verhandlungen über einen Sozialplan zur Abfederung der Härten für die Betroffenen derzeit noch. Die Gewerkschaft Unia hat angekündigt, weitere Schritte einzuleiten, sollte die Situation nicht zufriedenstellend geregelt werden. Die Präsenz der charakteristischen Kurier-Logos auf den Straßen wird sich dadurch in den betroffenen Städten deutlich reduzieren.