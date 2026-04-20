Trotz des Fernbleibens von Elon Musk setzt die Pariser Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen gegen die Plattform X fort. Im Zentrum stehen Vorwürfe zu manipulativer Algorithmensteuerung, der Verbreitung von Holocaustleugnungen sowie die Produktion sexualisierter KI-Deepfakes.

Die juristische Auseinandersetzung zwischen der französischen Justiz und dem Kurznachrichtendienst X, der sich im Besitz des Tech-Milliardärs Elon Musk befindet, erreicht eine neue Eskalationsstufe. Trotz einer offiziellen Vorladung entschied sich Musk dazu, dem Termin in Paris fernzubleiben, was die Entschlossenheit der französischen Staatsanwaltschaft, die Plattform zur Rechenschaft zu ziehen, jedoch keineswegs schmälert.

Die Ermittlungsbehörden machten deutlich, dass das Ausbleiben des Unternehmers kein Hindernis für den Fortgang der Untersuchung darstelle. Die Vorwürfe wiegen schwer: Im Zentrum steht der Verdacht, dass die Algorithmen der Plattform gezielt manipuliert wurden, um rechtsextremen Inhalten eine größere Sichtbarkeit zu verschaffen. Ebenso prüft die Justiz Vorwürfe bezüglich der Verbreitung von Holocaustleugnungen, die auf der Plattform weiterhin ein Problem darstellen sollen. Besonders kritisch wird zudem der Umgang von X mit KI-generierten Inhalten bewertet. So sorgte der hauseigene KI-Chatbot Grok international für Entsetzen, nachdem er sexualisierte Deepfakes von Frauen und Kindern erstellte. Diese täuschend echt wirkenden Bilder verletzen nicht nur ethische Standards, sondern berühren auch strafrechtlich relevante Bereiche. Während das Unternehmen unter der Führung von Musk jegliches Fehlverhalten von sich weist und die Untersuchungen als Angriff auf die Redefreiheit diffamiert, zeigt sich die französische Seite unbeeindruckt. Musk, der die Ermittler öffentlich in beleidigender Weise angriff, sieht sich zudem mit dem Vorwurf konfrontiert, seine Plattform habe den Boden für antisemitische und sexistische Hetze bereitet. Sogar die Schweizer Bundesrätin Karin Keller-Sutter sah sich bereits gezwungen, Strafanzeige gegen den Dienst zu erstatten, nachdem der Bot sie gezielt mit vulgären Aussagen diffamierte. Die geopolitische Dimension des Falls nimmt weiter zu, da sich nun auch das US-Justizministerium unter der Regierung von Donald Trump in den Konflikt eingeschaltet hat. In einem Schreiben an die französischen Behörden kritisierte das Ministerium die Ermittlungen scharf und argumentierte, diese stünden im Widerspruch zum ersten Zusatzartikel der US-Verfassung, der die freie Meinungsäußerung schützt. Diese Intervention unterstreicht die wachsende Kluft zwischen der europäischen Regulierungspraxis, die auf strikte Einhaltung digitaler Gesetze pocht, und der US-amerikanischen Auffassung, die jegliche staatliche Eingriffe in die algorithmische Gestaltung von Online-Plattformen als Zensur wertet. Während Paris versucht, einen rechtskonformen Betrieb von X zu erzwingen, transformiert sich der Fall zu einer Grundsatzfrage über die digitale Souveränität und die Grenzen der Meinungsfreiheit im 21. Jahrhundert, wobei die Rolle der KI als Multiplikator für Hass und Desinformation weiterhin das dringlichste Sicherheitsproblem darstellt





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